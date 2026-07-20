De jugar con James Rodríguez a reforzar Millonarios: “Firmará por dos años”, aseguran

Desde México aseguran que Stiven Barreiro, defensor central de 32 años, será nuevo refuerzo de Millonarios. Es colombiano y marcó una época al haber jugado con Club León (México) desde 2020, equipo donde es referente.

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A Barreiro lo recuerdan, entre muchas cosas, porque compartió con James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, mientras el 10 cafetero prestó sus servicios en el cuadro de León. Esto durante el 2025.

“Stiven Barreiro reforzará Millonarios”

Uno de los que reveló detalles del negocio fue el periodista Paco Montes, cercano a la actualidad de Club León. Dio detalles del contrato. La oficialización de Barreiro en el embajador se daría en los próximos días.

“El histórico exdefensor del Club León, Stiven Barreiro, reforzará a Millonarios. El experimentado jugador realizará exámenes médicos el día de mañana para después ser oficializado. Firmará contrato por 2 años y con opción a un tercero”, fue la información de Montes.

El histórico defensor ex del @clubleonfc , Stiven Barreiro, reforzará a @MillosFCoficial , el experimentado jugador realizará exámenes médicos el día de mañana para después ser oficializado

*Firmará contrata por 2 años y con opción a un 3ero.@somos_FOX #ElGuardián pic.twitter.com/QgRdT67GTC — Paco Montes (@PacoMontesLA) July 20, 2026

Cotizado en 1,8 millones de euros, según Transfermarkt, Barreiro dejaría atrás varios años en el fútbol mexicano para regresar a la liga colombiana. Su contrato con Club León terminó en junio de 2026.

Además del cuadro esmeralda, Barreiro prestó sus servicios a Pachuca y Atlas de ese país. Se espera que pronto integre los trabajos bajo las órdenes de Fabián Bustos, entrenador de Millonarios obligado a hacer un buen papel en esta Liga BetPlay 2026-ll.

Altas y bajas en Millonarios hasta ahora

Barreiro se perfila como el séptimo refuerzo de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-ll. Los nombres que ya han llegado al cuadro embajador son Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Javier Burrai, James Aguirre, Andrey Estupiñán y Jhomier Guerrero.

⚡💙 Velocidad, entrega y talento. ¡Bienvenido al Embajador Jhomier Guerrero! Ⓜ️



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En cuanto a bajas, los futbolistas que se han ido son: Beckham Castro,Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo, Guillermo De Amores y Édgar Elizalde.

Además, los embajadores anunciaron la renovación de su experimentado referente, David Mackalister Silva, mientras que, de momento, el último baile de Falcao vestido de azul habría sido en el apertura de este 2026.

Sin torneos internacionales por delante, y con la necesidad de brillar de cara al remate de año, Millonarios ya prepara su pretemporada y alista el debut en Liga BetPlay.