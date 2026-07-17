Novia de James Rodríguez descrestó con recuerdos del Mundial 2026: “Esto es Colombia”

Luisa María Duque, novia del futbolista colombiano James Rodríguez, volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una publicación con varios recuerdos de lo que fue el Mundial de 2026.

Novia de James Rodríguez descrestó con foto en redes sociales: su figura llamó la atención

La influencer publicó un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores, quienes de manera constante están atentos a cada una de sus publicaciones.

En las imágenes, Luisa María aparece en las tribunas de un del estadio de Kansas City con la camiseta azul retro de la Selección Colombia, mientras disfruta del ambiente junto a los aficionados que también estuvieron apoyando a la Tricolor en su paso por el torneo deportivo.

En la fotografía principal, posa para la cámara con unas gafas de sol y un collar plateado, mientras de fondo se observan otros hinchas siguiendo el encuentro contra la selección de Suiza.

Con las otras imágenes complementa la experiencia de haber acompañado a su pareja en el que sería su último mundial y en el que se robó la atención de miles de personas en las redes sociales, pues a lo largo de los partidos disputados en México, Estados Unidos y Canadá generó conversación por parte de los seguidores del cucuteño.

Hijos de James Rodríguez sorprendieron con tierno mensaje en el cumpleaños del jugador

Con la descripción This is Colombia (Esto es Colombia), la modelo compartió una vez más el apoyo que le brindó no solo a su pareja, sino a todos los jugadores que fueron convocados por el director técnico Néstor Lorenzo.

Desde que hizo pública su relación con el capitán de la Selección Colombia, la creadora de contenido ha compartido en varias ocasiones imágenes relacionadas con la carrera del futbolista. En diferentes competencias internacionales ha sido vista apoyándolo desde los estadios y publicando algunos momentos de sus viajes.

Las fotografías acumulan miles de interacciones en Instagram, en donde además recibe halagos por su belleza y profesionalismo.