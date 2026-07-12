Hijos de James Rodríguez sorprendieron con tierno mensaje en el cumpleaños del jugador

James Rodríguez celebró este 12 de julio su cumpleaños número 35 y recibió cientos de mensajes de felicitación por parte de familiares, amigos, compañeros y seguidores.

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Sin embargo, entre todas las publicaciones que se hicieron en redes sociales, hubo dos que llamaron especialmente la atención: las que compartieron sus hijos, Salomé Rodríguez Ospina y Samuel Rodríguez.

El capitán de la selección Colombia atraviesa una fecha especial en medio de una de las temporadas más comentadas de su carrera. Como ya es habitual, miles de personas aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y desearle lo mejor en un nuevo año de vida.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

No obstante, fueron sus hijos quienes protagonizaron algunos de los mensajes más emotivos del día. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, ambos compartieron fotografías junto al futbolista y le dedicaron unas breves, pero significativas palabras.

Salomé Rodríguez Ospina, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, publicó dos imágenes que reflejan algunos de los momentos que ha compartido con su padre.

En una de ellas aparecen disfrutando de un momento familiar cuando ella era más pequeña, mientras que en la otra se les ve juntos durante una concentración de la Selección Colombia, acompañándolo antes de uno de sus compromisos con el combinado nacional.

Junto a las fotografías, la menor escribió un corto, pero cariñoso mensaje dedicado al futbolista: “Papi, feliz cumpleaños, te amo”.

Por su parte, Samuel Rodríguez, el hijo menor del jugador, también se sumó a la celebración. Desde la cuenta oficial del pequeño, de 6 años, fue publicado un carrusel con cinco fotografías en las que quedó en evidencia la cercanía y el cariño que comparte con su padre en diferentes momentos de su vida.

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La publicación estuvo acompañada por una dedicatoria que rápidamente recibió cientos de reacciones por parte de los seguidores del futbolista.

“Feliz cumple, pa, te amo mucho”, se lee en la descripción del carrusel.

Las publicaciones de Salomé y Samuel no tardaron en viralizarse, pues los mensajes y recuerdos compartidos enternecieron a los usuarios, quienes destacaron la relación que el futbolista mantiene con sus hijos y aprovecharon para unirse a las felicitaciones por sus 35 años de vida.