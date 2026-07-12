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Cartel oficial del Festival Cordillera 2026: Lista de artistas confirmados, fechas y precios de las entradas

El Festival Cordillera 2026 reunirá a decenas de artistas durante dos días en Bogotá.

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Redacción Gente
12 de julio de 2026 a las 10:32 a. m.
Conozca quiénes estarán en el Festival Cordillera 2026 y cómo comprar las entradas.
Conozca quiénes estarán en el Festival Cordillera 2026 y cómo comprar las entradas. Foto: Ticketmaster

La capital colombiana se prepara para recibir una nueva edición de uno de los encuentros musicales más importantes de la región. El Parque Simón Bolívar volverá a ser el epicentro de los sonidos latinoamericanos durante el segundo fin de semana de septiembre.

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Una cita con la historia musical en el corazón de la ciudad

El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2026. Durante estas dos jornadas, el parque se transformará en un espacio de celebración donde convergerán diversos géneros que definen la identidad sonora del continente y el mundo.

Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes encabezan los artistas confirmados.
Andrés Cepeda liderará un cartel con grandes figuras de la música latinoamericana. Foto: Ticketmaster

Lista de artistas confirmados

La nómina de artistas confirmados para esta edición destaca por su variedad y calidad. Como gran anfitrión de todo el fin de semana, figura Andrés Cepeda, asimismo, el flyer presenta a:

  • Ricky Martin
  • Andrés Calamaro
  • Caifanes
  • Beéle
  • Sean Paul
  • Kany García
  • Cultura Profética
  • Panteón Rococó
  • Grupo Niche
  • Fobia
  • Bonka
  • Dread Mar I
  • Mägo de Oz
  • Miguel Mateos
  • Draco Rosa
  • Tan Bionica
  • Diamante Eléctrico (Crudo & Cursi)
  • Poligamia
  • Jarabe de Palo (Feat. Pedro Capó - Homenaje a Pau Donés)
  • Ed Maverick
  • Vicente García
  • Ke Personajes
  • Los Amigos Invisibles
  • Doctor Krápula
  • Virus
  • Los de Adentro
  • Kapanga
  • Dante Spinetta
  • Meme del Real
  • Emmanuel Horvilleur
  • Lido Pimienta
  • Flor de Lava
  • Latin Brothers
  • Kei Linch
  • Los Estranbóticos
  • Briela Ojeda
  • Nelda Piña y sus Tambores
  • Paula Pera y el Fin de los Tiempos
  • Árbol de Ojos

Precio de boletería: Combo VIP, General o GA+

Para asistir al festival, los interesados pueden elegir entre diferentes modalidades de entradas, cada una diseñada para ofrecer una experiencia distinta según las preferencias del asistente:

Las boletas estarán disponibles únicamente a través de la plataforma Ticketmaster.
Los asistentes podrán elegir entre distintos tipos de entrada según la experiencia deseada. Foto: Ticketmaster

“Venta de entradas Online sólo por Ticketmaster”, señala el portal de Ticketmaster compartido por Páramo Presenta.

Recomendaciones y datos clave para el asistente

Para que la jornada transcurra sin contratiempos, es fundamental tener en cuenta ciertas normas establecidas por la organización:

  1. Restricción de edad: El festival es un evento diseñado exclusivamente para mayores de 18 años.
  2. Entradas oficiales: La venta se realiza únicamente de forma digital a través de Ticketmaster, y es necesario que cada asistente cuente con su propio boleto para ingresar.
  3. Objetos prohibidos: No se permite el ingreso de cámaras de video o fotográficas profesionales.
  4. Sistema de pago: Dentro del festival se manejará el sistema cashless, lo que significa que las transacciones de comida, bebida y mercancía oficial se realizarán a través de dispositivos electrónicos y no con dinero físico.