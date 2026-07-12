Cartel oficial del Festival Cordillera 2026: Lista de artistas confirmados, fechas y precios de las entradas

La capital colombiana se prepara para recibir una nueva edición de uno de los encuentros musicales más importantes de la región. El Parque Simón Bolívar volverá a ser el epicentro de los sonidos latinoamericanos durante el segundo fin de semana de septiembre.
Una cita con la historia musical en el corazón de la ciudad
El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2026. Durante estas dos jornadas, el parque se transformará en un espacio de celebración donde convergerán diversos géneros que definen la identidad sonora del continente y el mundo.
Lista de artistas confirmados
La nómina de artistas confirmados para esta edición destaca por su variedad y calidad. Como gran anfitrión de todo el fin de semana, figura Andrés Cepeda, asimismo, el flyer presenta a:
- Ricky Martin
- Andrés Calamaro
- Caifanes
- Beéle
- Sean Paul
- Kany García
- Cultura Profética
- Panteón Rococó
- Grupo Niche
- Fobia
- Bonka
- Dread Mar I
- Mägo de Oz
- Miguel Mateos
- Draco Rosa
- Tan Bionica
- Diamante Eléctrico (Crudo & Cursi)
- Poligamia
- Jarabe de Palo (Feat. Pedro Capó - Homenaje a Pau Donés)
- Ed Maverick
- Vicente García
- Ke Personajes
- Los Amigos Invisibles
- Doctor Krápula
- Virus
- Los de Adentro
- Kapanga
- Dante Spinetta
- Meme del Real
- Emmanuel Horvilleur
- Lido Pimienta
- Flor de Lava
- Latin Brothers
- Kei Linch
- Los Estranbóticos
- Briela Ojeda
- Nelda Piña y sus Tambores
- Paula Pera y el Fin de los Tiempos
- Árbol de Ojos
Precio de boletería: Combo VIP, General o GA+
Para asistir al festival, los interesados pueden elegir entre diferentes modalidades de entradas, cada una diseñada para ofrecer una experiencia distinta según las preferencias del asistente:
“Venta de entradas Online sólo por Ticketmaster”, señala el portal de Ticketmaster compartido por Páramo Presenta.
Recomendaciones y datos clave para el asistente
Para que la jornada transcurra sin contratiempos, es fundamental tener en cuenta ciertas normas establecidas por la organización:
- Restricción de edad: El festival es un evento diseñado exclusivamente para mayores de 18 años.
- Entradas oficiales: La venta se realiza únicamente de forma digital a través de Ticketmaster, y es necesario que cada asistente cuente con su propio boleto para ingresar.
- Objetos prohibidos: No se permite el ingreso de cámaras de video o fotográficas profesionales.
- Sistema de pago: Dentro del festival se manejará el sistema cashless, lo que significa que las transacciones de comida, bebida y mercancía oficial se realizarán a través de dispositivos electrónicos y no con dinero físico.