Cartel oficial del Festival Cordillera 2026: Lista de artistas confirmados, fechas y precios de las entradas

La capital colombiana se prepara para recibir una nueva edición de uno de los encuentros musicales más importantes de la región. El Parque Simón Bolívar volverá a ser el epicentro de los sonidos latinoamericanos durante el segundo fin de semana de septiembre.

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Una cita con la historia musical en el corazón de la ciudad

El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2026. Durante estas dos jornadas, el parque se transformará en un espacio de celebración donde convergerán diversos géneros que definen la identidad sonora del continente y el mundo.

Andrés Cepeda liderará un cartel con grandes figuras de la música latinoamericana. Foto: Ticketmaster

Lista de artistas confirmados

La nómina de artistas confirmados para esta edición destaca por su variedad y calidad. Como gran anfitrión de todo el fin de semana, figura Andrés Cepeda, asimismo, el flyer presenta a:

Ricky Martin

Andrés Calamaro

Caifanes

Beéle

Sean Paul

Kany García

Cultura Profética

Panteón Rococó

Grupo Niche

Fobia

Bonka

Dread Mar I

Mägo de Oz

Miguel Mateos

Draco Rosa

Tan Bionica

Diamante Eléctrico (Crudo & Cursi)

Poligamia

Jarabe de Palo (Feat. Pedro Capó - Homenaje a Pau Donés)

Ed Maverick

Vicente García

Ke Personajes

Los Amigos Invisibles

Doctor Krápula

Virus

Los de Adentro

Kapanga

Dante Spinetta

Meme del Real

Emmanuel Horvilleur

Lido Pimienta

Flor de Lava

Latin Brothers

Kei Linch

Los Estranbóticos

Briela Ojeda

Nelda Piña y sus Tambores

Paula Pera y el Fin de los Tiempos

Árbol de Ojos

Precio de boletería: Combo VIP, General o GA+

Para asistir al festival, los interesados pueden elegir entre diferentes modalidades de entradas, cada una diseñada para ofrecer una experiencia distinta según las preferencias del asistente:

Los asistentes podrán elegir entre distintos tipos de entrada según la experiencia deseada. Foto: Ticketmaster

“Venta de entradas Online sólo por Ticketmaster”, señala el portal de Ticketmaster compartido por Páramo Presenta.

Recomendaciones y datos clave para el asistente

Para que la jornada transcurra sin contratiempos, es fundamental tener en cuenta ciertas normas establecidas por la organización: