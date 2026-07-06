Los neerlandeses Epica, una de las agrupaciones más destacadas del metal sinfónico mundial, celebraran sus 25 años de trayectoria con una de las alineaciones más sólidas del género: Mark Jansen, Simone Simons, Isaac Delahaye, Coen Janssen, Rob van der Loo y Ariën van Weesenbeek.

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La celebración se realizará por todo lo alto con la presencia de varios invitados muy especiales en tarima que por ahora se mantienen en secreto, aun así, sus seguidores pueden esperar emocionantes anuncios en los próximos meses. El setlist estará enfocado en grandes canciones de sus nueve trabajos discográficos de estudio.

Sobre uno de sus shows más notables del año pasado, el que entregó en el festival Hellfest, bajo un calor imposible y de día (en la noche bogotana será muy distinto, con frío y noche), el portal DecibelReport aseguró: “Bajo un sol abrasador de más de 30 grados, los titanes holandeses del metal sinfónico, Epica, irrumpieron en el Escenario Principal 2 del HellFest 2025 como guerreros celestiales, ofreciendo una actuación sencillamente divina. Con una formación que fusionaba la grandeza orquestal con la ferocidad implacable del metal, este set no solo resistió el calor, sino que encendió al público.

En primera fila, la siempre cautivadora Simone Simons dominó el escenario con la presencia de una verdadera diosa del metal. Su voz, etérea, operística y potente, atravesó el aire sofocante como un coro de otro mundo. Flotando por encima de los furiosos dobles bombos y las guitarras superpuestas, la voz de Simone proporcionó un contraste celestial con los contrapuntos guturales y los ritmos contundentes que se sostenían debajo.

Rhapsody y el público colombiano se entienden muy bien . Foto: cortesía / A.P.I.

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La banda, tan compacta y poderosa como siempre, arrasó con los temas favoritos de los fans y nuevos himnos por igual. Los guitarristas Mark Jansen e Isaac Delahaye ofrecieron un riff tras otro con una precisión quirúrgica, fusionando melodía y agresividad al inconfundible estilo de Epica. Desde crescendos orquestales hasta potentes breakdowns, el set fue una montaña rusa dinámica que mantuvo los puños en alto y los cuernos en alto de principio a fin.

Y luego estaba la vista: Simons, radiante bajo el sol abrasador, dominó cada centímetro del escenario con elegancia y poder. Su sola presencia se sintió como una recompensa por desafiar el calor, y a juzgar por las expresiones de asombro del público, cada nota y cada gesto dieron en el clavo.

Epica y Rhapsody se reúnen para su gira The Final Shows 2027 Foto: cortesía / A.P.I.

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Epica no solo tocó, sino que conjuró. Invocaron paisajes sonoros épicos, armonías angelicales y una fuerza metálica pura para crear una catedral sonora en el polvo francés. Como otro grupo brillante que mantuvo el impulso del HellFest rugiendo en el segundo día, Epica demostró una vez más por qué se mantiene en la cima del metal sinfónico”.

Por su parte, sobre el paso de Rhapsody por Chile en junio pasado, PowerofMetal.cl expresó: “Desde la introducción con ”In Tenebris" y el estallido de “Dawn Of Victory”, quedó claro que la noche sería histórica. Fabio Lione, Luca Turilli, Alex Holzwarth, Patrice Guers y Dominique Leurquin dieron vida a una presentación donde cada himno adquirió una dimensión aún más cinematográfica”.

*Ya puede conseguir entradas en este enlace.