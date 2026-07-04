Los estrenos imperdibles que llegan a Netflix en la primera semana de julio

Netflix arrancará julio con una nueva ola de estrenos pensados para todos los gustos. Durante la primera semana del mes, la plataforma sumará a su catálogo nuevas series, películas y producciones que buscan conquistar tanto a quienes disfrutan de largas maratones como a los usuarios que prefieren contenidos más cortos para ver en su tiempo libre.

Mejores películas de Netflix: 10 joyas cinematográficas para ver en julio 2026

Con estas incorporaciones, el servicio de streaming sigue renovando su oferta y fortaleciendo su apuesta por un catálogo variado que le permita mantenerse como una de las plataformas favoritas de millones de espectadores en todo el mundo.

Entre las novedades destaca una producción que sigue el exigente camino de las porristas de los Dallas Cowboys, mostrando todo lo que viven desde las audiciones y el intenso campo de entrenamiento hasta su experiencia durante una temporada de la NFL, mientras luchan por conseguir uno de los lugares más codiciados del equipo.

Qué ver en Netflix hoy martes 24 de febrero Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Estrenos en Netflix en la primera semana de julio

Jeff Arcuri: Nice to meet you (7 de julio)

El ingenio vertiginoso de Jeff Arcuri es incesante, ya que combina chistes escandalosos con reflexiones sinceras sobre cómo hacer reír a su esposa durante su lucha contra el cáncer.

Más vale tarde que solteros (7 de julio)

Un grupo de solteros eternos se lanzan al mundo de las citas con ayuda experta en estilo, salud y confianza. ¿Serán capaces de superar los contratiempos y encontrar el amor?

No tengo miedo (8 de julio)

Miguel, de diez años, descubre a un niño secuestrado en un hoyo del bosque. Para salvarlo, deberá enfrentar la crueldad del mundo adulto y sus miedos más profundos.

Salcedo, cuero y boogaloo (8 de julio)

Martín Salcedo no suele dejarse llevar, pero todo cambia cuando Verónica Pinilla y el Quiebra Canto redoblan las fiestas, el alcohol... y el peligro.

Hasta el final (8 de julio)

Tras haberlo dado todo para ser madre, su hijo se enferma. Ahora, Jada hará hasta lo imposible para encontrar un donante y salvarlo, cueste lo que cueste.

Thunder 3 (8 de julio)

Pyontarō, Hiroshi y Tsubame, tres chicos comunes y corrientes, se embarcan en una extraordinaria aventura luego de que la hermanita de uno de ellos se extravía.

La casa de la pradera (9 de julio)

La unida familia Ingalls construye una nueva vida en la frontera del Oeste, donde los placeres de la naturaleza y la lucha por sobrevivir están profundamente entremezclados.

Naufragio: pesadilla en el mar (10 de julio)

En este inmersivo documental, imágenes nunca antes vistas y testimonios de los sobrevivientes reconstruyen el naufragio de un crucero de lujo en 2012 y el desastre que le siguió.

Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo (10 de julio)

Este documental explora cómo el secuestro de Miguel Ángel Blanco en 1997 convirtió el miedo en resistencia colectiva e influyó en la lucha de España contra el terrorismo de ETA.

Ikka (10 de julio)

Un conocido abogado de moral intachable defiende a un hombre que cree culpable para salvar a su propia hija, pero el peso de la conciencia es grande.

El complejo de los apartamentos (11 de julio)

Un ex jefe criminal desesperado por conseguir dinero y una aspirante a abogada buscan robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos... y descubren una profunda corrupción.