Terror, humor negro y un final impredecible: la serie de Apple TV+ que Guillermo del Toro califica como “la mejor en mucho tiempo”

La plataforma Apple TV+ ha consolidado uno de sus éxitos más discretos de la temporada con el cierre de la primera entrega de La maldición de Widow’s Bay. La producción, una idea original de la guionista estadounidense Katie Dippold, logró posicionarse en el catálogo de la plataforma mediante el fenómeno del “boca a boca”, acumulando el respaldo de figuras de la industria cinematográfica y de la crítica tras la emisión de sus diez episodios iniciales.

¿Cuál es la mejor de todos los tiempos? Estas son las mejores series de televisión de todos los tiempos

A diferencia de las grandes apuestas de la ciencia ficción de la plataforma, esta serie de formato accesible, con capítulos de aproximadamente 40 minutos, no surge de una propiedad intelectual previa ni de una saga literaria. La ficción se sostiene sobre una propuesta bastante particular: transitar de manera fluida entre el horror atmosférico y la comedia costera de humor negro, una combinación compleja que ha evitado caer en la parodia.

La trama se ambienta en una isla ficticia ubicada a 65 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra, caracterizada por su aislamiento digital y la arraigada creencia de sus habitantes en una maldición sobrenatural. El conflicto central arranca cuando el alcalde de la localidad, Tom Loftis, interpretado por el ganador del Emmy Matthew Rhys, intenta transformar el misterioso pueblo en un destino turístico para reactivar la economía local, desoyendo las advertencias de los lugareños.

El detonante de la historia ocurre cuando Loftis persuade a un periodista de The New York Times para que visite el lugar. El artículo resultante desencadena una oleada de visitantes que coincide con el despertar de una entidad demoníaca y una serie de eventos paranormales que incluyen niebla letal, una posada encantada y criaturas marinas.

El reparto de la producción cuenta con figuras de trayectoria en la televisión norteamericana como Stephen Root, Kevin Carroll, Hamish Linklater y una destacada participación de Kate O’Flynn, cuya interpretación de la excéntrica asistente del alcalde ha sido señalada por la crítica como uno de los puntos altos de la serie.

La propuesta estética de La maldición de Widow’s Bay se nutre de referentes reconocibles dentro del género de suspenso y lo folclórico. Diversos analistas culturales han trazado paralelismos entre la atmósfera enrarecida del pueblo y las obras de Stephen King, así como con el estilo de personajes estrambóticos propio de David Lynch.

Sin embargo, la producción consigue una cosmovisión independiente al recontextualizar mitos tradicionales y leyendas urbanas dentro de su propio ecosistema narrativo.

Detrás de las cámaras, el proyecto cuenta con un respaldo técnico notable. La dirección de gran parte de la temporada estuvo a cargo de Hiro Murai, reconocido por su identidad visual en series premiadas como Atlanta y Barry. Asimismo, el cineasta de terror independiente Ti West dirigió el episodio centrado en revelar los orígenes históricos y el pacto fundacional de la isla, aportando una textura diferenciada a la narrativa horizontal.

El décimo episodio dejó abiertas las líneas principales de cara a la ya confirmada segunda temporada. El clímax reveló que la denominada “maldición de Warren” no se ha disuelto y que el orden no ha retornado a la isla, simbolizado en el tañido de ocho nuevas campanadas que sugieren la necesidad de nuevos sacrificios. Además, el alcalde Tom Loftis descubrió una verdad oculta sobre su hijo adolescente, Evan, un secreto que coloca a la sheriff Bechir como una amenaza directa debido a su determinación por abandonar el confinamiento de la isla.

En declaraciones concedidas a medios especializados tras la emisión del final, la creadora Katie Dippold ofreció claridad sobre la estructura de la serie:

“La temporada 1 es casi una precuela de vivir en una isla encantada. Es el proceso de ir dándose cuenta de lo que está pasando”, explicó la guionista, detallando que los primeros diez capítulos sirvieron como una introducción al universo y que la segunda etapa mostrará a los personajes lidiando activamente con los peligros.

El respaldo definitivo de la producción llegó de la mano de figuras influyentes como el director mexicano Guillermo del Toro, quien a través de sus canales de difusión calificó la obra como “la mejor serie en streaming en mucho tiempo”, sumándose al dictamen de The New York Times, que la catalogó como el mejor estreno televisivo del año en su categoría.