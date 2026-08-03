La película “maldita” que desobedeció al Vaticano: hubo situaciones extrañas en el set

Pocas películas de terror han estado rodeadas de tantas historias como La profecía, estrenada en 1976. Con el paso de los años, el largometraje dirigido por Richard Donner no solo se convirtió en un clásico del género, sino también en el protagonista de una leyenda que alimentó su fama: una supuesta “maldición” que habría provocado una serie de extraños incidentes durante su producción.

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Antes de convertirse en uno de los directores más importantes de Hollywood, Donner recibió la oportunidad de ponerse al frente de un proyecto que muchos rechazaban. Varios realizadores y guionistas decidieron no participar por la temática relacionada con el anticristo.

Incluso el propio escritor David Seltzer reconoció tiempo después que aceptó el encargo por necesidad económica. “La hice exclusivamente por dinero. Estaba pelado”, confesó años después.

Donner, por su parte, buscaba que la historia resultara inquietante sin depender de fenómenos imposibles. Su intención era que el público dudara constantemente si las tragedias respondían a una fuerza sobrenatural o a simples accidentes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió fuera de la pantalla. Durante la campaña de promoción, el Vaticano criticó abiertamente la película y aseguró que había sido realizada “con fines absolutamente consumistas y económicos”. Lejos de perjudicarla, esa polémica aumentó el interés del público.

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Al mismo tiempo comenzaron a circular relatos sobre hechos insólitos ocurridos durante el rodaje. Entre ellos, que un rottweiler utilizado en la filmación atacó a su entrenador, que el hotel donde se hospedaba Richard Donner sufrió un atentado del IRA y que Gregory Peck evitó abordar un avión que poco después se estrelló.

Aunque estas historias nunca pudieron verificarse, terminaron alimentando el mito alrededor de la producción.

El estudio también aprovechó esa narrativa para impulsar el estreno. La película llegó a los cines el 6 de junio de 1976, una fecha elegida por su relación con el “666”, conocido como el número de la bestia.

La estrategia funcionó: La profecía fue un éxito mundial y, décadas después, sigue siendo recordada como una de las películas de terror más influyentes y una de las producciones más asociadas a una supuesta maldición.