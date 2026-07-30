Las 5 mejores series que arrasaron en Apple TV en julio

Apple TV+ continúa consolidándose como una de las plataformas de streaming con mayor reconocimiento gracias a su catálogo de producciones originales.

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Durante julio, varias de sus series lograron captar la atención de los suscriptores, ya sea por el estreno de nuevas temporadas, el lanzamiento de historias inéditas o el crecimiento que alcanzaron gracias al voz a voz entre los espectadores.

‘Dickson’ (2019-2021)

La trama transcurre en el siglo XIX y sigue la visión de Emily Dickinson, una joven poeta de espíritu inconforme, para mostrar los desafíos que enfrentaba frente a las normas sociales, los roles de género y las expectativas familiares de su época.

‘Para toda la humanidad’ (2019)

Con una historia alternativa, esta epopeya espacial recorre seis décadas de la carrera aeroespacial y plantea un escenario en el que la Unión Soviética fue la primera en llegar a la Luna.

Aunque su inicio tiene un desarrollo pausado, la producción terminó consolidándose como una de las apuestas más destacadas de Apple TV+ dentro del género de la ciencia ficción.

‘Ted Lasso’ (2020)

Aunque el fútbol no sea del gusto de todos, ‘Ted Lasso’ logró conectar con el público al estrenarse durante los primeros meses de la pandemia. Con una combinación de humor, optimismo y momentos emotivos, la serie se convirtió en una propuesta reconfortante.

Pese a algunos altibajos a lo largo de sus temporadas, sigue siendo una de las comedias más apreciadas del catálogo de Apple TV+.

‘Pachinko’ (2022 - 2024)

La serie narra el recorrido de cuatro generaciones de una familia coreana y muestra cómo sus vidas cambian con el paso de las décadas. Gracias a su destacada producción, sólidas interpretaciones y una historia llena de momentos emotivos, se ha consolidado como una de las producciones mejor valoradas de Apple TV+.

Sin embargo, para muchos espectadores, sigue siendo una propuesta que merece mucho más reconocimiento.

‘Pluribus’ (2025)

Esta serie sorprendió al público con una propuesta muy distinta a sus trabajos anteriores. La historia presenta una inquietante mezcla de ciencia ficción, misterio y elementos psicológicos, con un enfoque que recuerda a clásicos como La dimensión desconocida.

Su original planteamiento la ha convertido en una de las producciones más llamativas de Apple TV+ para los seguidores del género.