Mujer llegó a ‘Yo me llamo’ a interpretar a Diomedes Díaz y vivió tierno momento con Elder Dayán

El más reciente episodio de Yo me llamo volvió a dejar momentos memorables entre los seguidores del programa. Como es habitual, decenas de participantes llegaron al escenario del concurso de imitación del Canal Caracol con la ilusión de demostrar que podían convertirse en el doble perfecto de sus artistas favoritos.

Imitadora de Mon Laferte generó polémica en ‘Yo me llamo’: César Escola pidió ayuda

Sin embargo, una de las presentaciones que más dio de qué hablar fue la de una mujer que decidió asumir el reto de interpretar a Diomedes Díaz, uno de los máximos exponentes del vallenato colombiano.

La concursante apareció caracterizada con uno de los atuendos más representativos del recordado ‘Cacique de La Junta’ y eligió el tema Cundé, cundé para intentar conquistar a los jurados y al público.

Tras finalizar su presentación, Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni coincidieron en que la participante no lograba parecerse a Diomedes Díaz ni físicamente ni en aspectos como el timbre de voz y la interpretación vocal.

Aun así, destacaron la entrega con la que defendió su show y pasión que transmitió durante toda su actuación.

Lejos de convertirse en un momento incómodo, la presentación terminó regalando una de las escenas más emotivas de la noche. Conmovido por la actitud de la concursante y el cariño con el que rindió homenaje a su padre, Elder Dayán se levantó de la mesa de los jurados y subió al escenario para cantar junto a ella.

El inesperado gesto desató los aplausos del público presente y emocionó a los televidentes, quienes vieron cómo ambos compartieron unos instantes llenos de complicidad mientras interpretaban la canción.

Tensión en ‘Yo me llamo’: los participantes que dividieron a los jurados y la eliminación que nadie esperaba

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la energía y el entusiasmo de la aspirante, más allá de su parecido con el cantante vallenato.

Entre los comentarios que se multiplicaron en plataformas digitales se leyeron mensajes como: “Divina, me cayó súper bien, a ella toca invitarla a una fiesta para que la anime porque tiene una energía muy bonita”; “Jajaja, la amé”; “Qué buena vibra”; y “Jajajajaja, divina, no se parece, pero tiene mucha energía”.

La propia participante también reaccionó después de la emisión del capítulo y aprovechó sus redes sociales para agradecerle a la producción de Yo me llamo por haberle permitido vivir la experiencia de las audiciones.

“Gracias Caracol por la oportunidad, la pasé increíble. Es un honor para mí hacer este show con amor y respeto al Cacique. Aquí siempre con todos ustedes”, escribió, dejando claro que, más allá del resultado, se quedó con el recuerdo de haber homenajeado a uno de los artistas más importantes de la música colombiana y de compartir escenario con Elder Dayán en un momento que conquistó a la audiencia.