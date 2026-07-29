Tensión en ‘Yo me llamo’: los participantes que dividieron a los jurados y la eliminación que nadie esperaba

La séptima entrega de la actual temporada de Yo me llamo presentó una variada oferta musical que abarcó desde la música popular y el vallenato hasta el rock y la música alternativa.

Durante la emisión, el cuerpo de jurados —integrado por Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y el personaje Aurelio Cheveroni— evaluó a decenas de aspirantes, dejando un balance de clasificados, ajustes técnicos y varias eliminaciones definitivas.

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Uno de los momentos de mayor atención durante la gala fue la presentación del imitador de Darío Gómez, quien interpretó el clásico Nadie es eterno.

Pese a que Aurelio Cheveroni señaló imprecisiones en la afinación, la mayoría del jurado integrada por Grisales, Escola y Dayán le otorgó la estrella verde, permitiéndole continuar en el proceso formativo del programa.

En contraste, la imitación de Eddie Santiago no corrió con la misma suerte. Aunque el participante destacó por su similitud física con el cantante puertorriqueño, las fallas en el timbre vocal, la afinación y el haber olvidado parte de la letra llevaron a su eliminación inmediata.

Por su parte, la representación de Aria Vega logró convencer en materia vocal. Sin embargo, el jurado enfatizó los retos estéticos y de caracterización física que exige el personaje. Mientras César Escola solicitó mayor trabajo en la construcción actoral y votó en contra, la mayoría del panel le dio el aval para avanzar.

El género vallenato tuvo un momento de particular exigencia con la llegada del imitador de Diomedes Díaz. El participante no logró convencer inicialmente a Elder Dayán —hijo del afamado cantautor colombiano— ni al resto del jurado.

Pese a recibir una segunda oportunidad a capela donde mostró mejoría y el reconocimiento de Dayán por el homenaje, el rendimiento general no fue suficiente para clasificar.

En el ámbito urbano y pop contemporáneo, una de las imitadoras de Karol G logró avanzar tras superar los nervios iniciales que afectaron su afinación.

Su historia personal de superación fue destacada en la mesa de jueces. No obstante, una segunda aspirante que interpretó el tema Papasito quedó fuera de la competencia al presentar falencias notorias en el manejo del idioma inglés y en el parecido vocal.

El género urbano también vio la salida del imitador de Ozuna, cuyo parecido físico no fue respaldado por el color de voz exigido por el panel.

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La jornada estuvo marcada por momentos de alta calificación técnica. La presentación de Natalia Lafourcade se convirtió en una de las más destacadas de la noche; la precisión en la voz y la emotividad de la interpretación lograron la aprobación unánime del jurado y el reconocimiento de Amparo Grisales.

El rock también encontró representación con el imitador de Bon Jovi, quien obtuvo la aprobación del jurado gracias a su actitud escénica y manejo del personaje. De igual manera, la voz grave del imitador de Manuel Medrano le valió un cupo directo a la siguiente fase.