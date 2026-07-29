Jerome Sanabria denuncia a Culotauro por presunto acoso contra víctima de las Farc tras polémica con comediante

Jerome Sanabria, activista política de 20 años y vinculada al equipo del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, denunció públicamente al comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, por presunto acoso y hostigamiento digital contra Deisy Dorelly, una mujer víctima de reclutamiento forzado por las extintas Farc, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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El episodio surgió debido a un choque previo generado por comentarios de la humorista María Camila Fonseca (Macafolla) sobre las cifras de menores reclutados por las extintas Farc.

La difusión de un fragmento del formato digital La Megacárcel, conducido por Fonseca a través de su personaje Micky Ávila, una caricatura satírica, en el que también participó la representante a la Cámara, Laura Daniela Beltrán Fonseca, conocida como Lalis, generó todo tipo de comentarios al usar el humor negro para abordar un dato reportado por la JEP: 18.677 niños fueron víctimas de reclutamiento por parte de la antigua guerrilla.

@derechapopularcolombia ¿Qué tal?😡😡😡 La comediante petrista Macafolla se burla de los niños víctimas de las Farc. A propósito, la representante Nelly Patricia Mosquera condenó estos hechos: "Como defensora de los derechos de los niños repudio y condeno estas declaraciones y anuncio que acompañaré a las víctimas en las acciones judiciales que decidan emprender por esta terrible burla. ¡CON LOS NIÑOS NO!". #macafolla #indignacion #colombia #derechapopular ♬ sonido original - Derecha Popular

Las declaraciones provocaron un amplio rechazo entre sectores políticos y organizaciones de víctimas, que señalaron que las expresiones constituían una revictimización.

En contraste, sectores afines a la creadora de contenido sostuvieron que el material fue descontextualizado o editado, argumentando que el personaje de Micky Ávila tiene precisamente el propósito de ridiculizar discursos extremistas o nocivos de la sociedad, recurso sobre el cual la misma abogada y comediante ha hecho énfasis en entrevistas previas.

La denuncia de Jerome Sanabria y los chats expuestos

A través de una publicación en la red social X y un video, Jerome Sanabria acusó a Culotauro de enviar mensajes insistentes a Deisy Dorelly tras la posición adoptada por la víctima frente al show de Macafolla.

Según lo expresado por Sanabria y lo expuesto en el material audiovisual donde aparece junto a Dorelly, el comediante habría insistido en escribirle por mensaje privado de Instagram.

En las capturas de pantalla y notas de voz difundidas, se escucha a Deisy Dorelly pedirle al comediante que cese lo que ella calificó como hostigamiento y revictimización respecto a su condición de víctima, acreditada en el Macrocaso 07 de la JEP.

De igual manera, se observa que Díaz se ofreció a comprar prendas promocionales que la víctima elabora de forma independiente, hecho que tanto Dorelly como Sanabria interpretaron como una burla a su situación socioeconómica y personal. “Usted sí se llena los bolsillos con una cifra”, escribió el comediante.

Desde ayer el señor Culotauro está acosando a @DeisyDorelly, una de las 16.877 niñas que fue reclutada, violada y torturada por las FARC.



Se burla de Deisy, y aún cuando ella le pidió tres veces que dejara de escribirle, él lo siguió haciendo.



Cobarde. pic.twitter.com/lRl34kTdjS — Jerome (@SoyJerome__) July 29, 2026

En los fragmentos del chat expuestos se leen respuestas del humorista en las que defiende su postura manifestando: “Solo hago valer mi palabra, no se metió con un frío de espíritu, aquí estamos listos a todo”.

La denunciante sugirió que el accionar del comediante podría estar motivado por coordinaciones con otros creadores o figuras públicas afines al sector de oposición.

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Este cruce de acusaciones ocurre en un entorno ya tensionado para los involucrados. Culotauro anunció públicamente en fechas recientes su decisión de salir de Colombia tras denunciar amenazas en contra de su integridad física, hecho que conllevó el cierre definitivo de su proyecto digital Por la ventana.

Hasta el momento, Culotauro no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las acusaciones específicas de acoso planteadas por Sanabria y Dorelly, más allá de los mensajes intercambiados en el chat privado expuesto.