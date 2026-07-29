Jared Leto enfrenta nuevas denuncias por acoso sexual: documental reúne testimonios de mujeres que por primera vez hablan de lo sucedido

Jared Leto está en el ojo del huracán nuevamente, pero esta vez por situaciones completamente alejadas de sus facetas como actor o músico. Un trabajo periodístico de la BBC reavivó cuestionamientos sobre su conducta y reunió testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de presuntos delitos sexuales ocurridos durante más de una década.

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Las acusaciones fueron presentadas en el documental de la cadena pública inglesa titulado Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, en el que cuatro mujeres acusan al actor de presunta violencia sexual y otras conductas de carácter criminal. Además, otras seis mujeres ofrecieron testimonios sobre comportamientos de Leto que describieron como inapropiados. Según la BBC, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando varias de las denunciantes eran adolescentes.

Entre los casos está el de una mujer que aseguró que mantuvo relaciones sexuales de forma no consensuada con Jared Leto en el baño de un hotel de carretera en California cuando tenía 17 años. Según el testimonio, el presunto incidente ocurrió en 2002 cuando ella estaba tomando un baño. “Abrió la cortina de la ducha y comenzó a besarme”, comentó. Y aseguró que el artista le habría tomado la mano para tocarse a sí mismo.

Jared Leto ha construido una trayectoria de más de tres décadas en la industria del entretenimiento. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El segundo testimonio es de una mujer que dice haber recibido llamadas con contenido sexual explícito desde que tenía 16 años, en las que le hacía insinuaciones para verse en persona y tener encuentros. La mujer se negó, y por ello, recibió un acuerdo de no divulgación, el cual decidió no firmar. En el material periodístico se deja constancia de que hubo acceso a ese documento.

La tercera mujer dijo que fue agredida sexualmente cuando tenía 19 años. La situación se presentó, según su relato, cuando quedó a solas con Leto en una habitación de hotel.

La última de las cuatro denunciantes fue la que mayor revuelo causó, debido a que mantuvo relaciones sexuales con Jared Leto cuando ella tenía 17 años y él 34, en la vivienda del actor en California. Según dijo, el artista le habría dicho: “Me gustaría que me llamaras ‘papá’”.

La mujer aseguró que solo con el paso del tiempo dimensionó lo ocurrido. “Fue a medida que pasaba que me di cuenta de lo aterrador que era realmente”, agregó.

De acuerdo con el medio, otras cuatro mujeres también aseguraron haber recibido llamadas telefónicas de contenido sexual por parte de la estrella cuando aún eran jóvenes. Según el documental, los testimonios estarían respaldados por fotografías, mensajes de texto, declaraciones de familiares y amigos, además de otros elementos documentales.

El documental también recoge los relatos de dos personas que trabajaron con la banda de Leto, Thirty Seconds to Mars. Ambos describieron un ambiente de preocupación por las frecuentes interacciones del músico con admiradoras jóvenes durante giras y encuentros con seguidores. Según la producción, estos testimonios fueron incorporados para ofrecer contexto sobre los señalamientos realizados por las denunciantes.

En total, diez mujeres participaron en la investigación periodística. Nueve hablaron por primera vez públicamente sobre sus experiencias. Algunas describieron comportamientos que calificaron como manipulación psicológica, insinuaciones sexuales, propuestas inapropiadas y presuntas estrategias de acercamiento cuando eran adolescentes.

El papel más controversial de Leto fue el de Joker, en la película Suicide Squad en 2016. Foto: Getty Images

Tras la publicación del material periodístico, la revista People habló con la estrella de Hollywood, quien manifestó que “nunca ha agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

Por su parte, el medio británico había hecho hincapié en que el actor y músico no había dado respuesta a sus intentos de comunicación: “A pesar de los repetidos intentos de contactar a Leto, no ha respondido a las acusaciones que le ha presentado la BBC”.

Esta no es la primera denuncia en contra del ganador del Óscar. En 2025, el portal Air Mail publicó un reportaje con denuncias similares formuladas por otras mujeres. Dichas acusaciones también fueron desmentidas. En su momento, representantes del actor rechazaron esas afirmaciones y aseguraron que eran “demostrablemente falsas”.

¿Quién es Jared Leto?

Nacido en Louisiana en diciembre de 1971, ha construido una trayectoria de más de tres décadas en la industria del entretenimiento, alternando con éxito entre el cine y la música.

Alcanzó reconocimiento en Hollywood con producciones como Requiem for a Dream, Fight Club, American Psycho y Dallas Buyers Club, película por la que obtuvo el premio Óscar y el Globo de Oro como mejor actor de reparto.

Su versatilidad actoral lo ha llevado a participar en franquicias como Suicide Squad, Blade Runner 2049 y House of Gucci. En paralelo, consolidó su carrera como vocalista y fundador de la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars, con la que ha realizado giras internacionales y publicado varios álbumes de estudio.