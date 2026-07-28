Suri, la única hija biológica de Tom Cruise, cortó su último lazo con la estrella de Hollywood al quitarse su apellido

Suri, la única hija biológica de Tom Cruise, ha mantenido un perfil cada vez más discreto a los ojos del mundo del espectáculo. Lejos de las alfombras rojas y de la exposición mediática que marcó su infancia, la hija que comparte el actor con su exesposa Katie Holmes ha centrado su vida en sus estudios universitarios y en construir un camino propio, manteniéndose al margen del foco de Hollywood.

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La relación con su padre nunca ha sido la más cercana; de hecho, cuando cumplió la mayoría de edad, se dijo que el actor le había heredado un fideicomiso, lo cual fue negado rotundamente por Holmes en su momento. Desde 2024, la joven dio señales de que buscaba desvincularse públicamente del apellido de su padre, que no incluía en sus registros académicos, pero no había una confirmación legal.

Sin embargo, tras una revisión hecha por los medios People y Page Six, se confirmó que Suri, de 20 años, eliminó legalmente el apellido Cruise y ahora figura como Suri Noelle. La confirmación se conoció a través de los registros de inscripción de votantes del condado de Allegheny, Pensilvania, donde la joven se registró para votar mientras cursaba su primer año en la Universidad Carnegie Mellon.

El medio Page Six corroboró con los tribunales del estado de Pensilvania que el voto de la joven fue bajo el apellido Noelle. Ese dato fue vital para conocer la situación legal de Suri, ya que en Estados Unidos el registro electoral debe realizarse con el nombre oficial vigente, lo que confirma que el cambio ya fue aprobado por la ley norteamericana.

Tom Cruise tiene tres hijos, Isabella y Connor, quienes adoptó junto a Nicole Kidman, y Suri, su única hija biológica. Foto: FilmMagic

¿Por qué la hija de Tom Cruise se llama Suri Noelle?

El apellido no fue elegido al azar. Se trata del segundo nombre de Katie Holmes y ya había sido utilizado públicamente por la joven en junio de 2024, cuando apareció acreditada como Suri Noelle en el programa de graduación de la escuela secundaria Fiorello H. LaGuardia High School de Nueva York.

Esta decisión supone una ruptura definitiva en la relación con el actor, quien hasta el momento no se ha manifestado frente a los medios de comunicación. Cruise sufrió el mismo golpe que recibió Brad Pitt con la decisión de cuatro de sus seis hijos de no llevar su apellido.

Suri es fruto de una de las relaciones más sonadas de Hollywood. La estrella de filmes como Top Gun, Misión Imposible o Jerry Maguire conoció a Katie Holmes en Los Ángeles a principios de 2005, mismo año en el que empezaron su relación.

Para 2006 dieron la bienvenida a su única hija y contrajeron matrimonio en una ceremonia que se celebró en Italia. Pero el cuento de hadas duró solo seis años. Holmes solicitó el divorcio en el año 2012. Tras la ruptura, alcanzaron un acuerdo que otorgó a la actriz la custodia de su hija, mientras que los términos del proceso permanecieron sellados por la legislación del estado de Nueva York.

Katie Holmes obtuvo la custodia de Suri en 2012 y desde entonces hasta su ingreso a la universidad en 2024, estuvo encargada de su cuidado. Foto: Instagram @KatieHolmes

Desde entonces, la estrella de ‘Batman Begins’ y ‘Retrato de abril’ ha procurado mantener a Suri alejada de la atención mediática. La actriz ha hablado en contadas ocasiones sobre su hija, donde ha expresado su orgullo por la capacidad de la joven para adaptarse a la vida adulta y desarrollar su propia independencia.

Suri estudia Teatro Musical y Drama en la Universidad Carnegie Mellon, en Pensilvania, una de las instituciones con mayor prestigio en artes escénicas en Estados Unidos. Además de sus estudios, ha participado en proyectos teatrales universitarios y ha mantenido un perfil bajo, evitando apariciones públicas frecuentes pese a ser hija de dos de las figuras más reconocidas de Hollywood.