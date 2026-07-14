En un año que ya ha visto nuevo cine de Steven Spielberg y de Christopher Nolan, que esta semana estrena su versión de La Odisea, otro cineasta de primer nivel (Alejandro González Iñárritu) une fuerzas con una superestrella de la pantalla grande (Tom Cruise) para un estreno, si bien no tan próximo: habrá que esperar unas semanas, pues llega a salas colombianas el 1 de octubre de 2026.

Tom Cruise arma un problema de escala global... luego se presenta como el salvador del mundo. Foto: Warner Bros. Pictures / Legendary Pictures.

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El peso de los factores altera el producto, sin duda. A eso parece apostar, de nuevo, el director mexicano, uniendo fuerzas con Cruise y congregando un reparto realmente estelar. En este, además del taquillerísimo protagónico, se unen Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. Robert John Burke, Emma D’Arcy (que vive días de reina atormentada en La Casa del Dragón), Burn Gorman y Sophie Wilde también forman parte del elenco".

En resumen, la producción reúne una dosis considerable de talento, entre nominados al Óscar y ganadores de la estatuilla. Todos entran en el código cinematográfico febril de González Iñárritu y juegan en una historia que, uno quisiera, no se sintiera tan cercana a la realidad.

'Digger' llegará a cines en octubre. Foto: Warner Bros. Pictures / Legendary Pictures.

¿Qué dice la sinopsis? Dice que en esta película, “el hombre más poderoso del mundo se embarca en una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo”. Se dice que la mayoría de directores hacen películas que se separan de su época, o le hablan en metáforas, pero aquí el mexicano asume directamente lo que está destruyendo el mundo en el siglo XXI: magnates que hicieron fortunas aprovechándose de sus privilegios creando catástrofes globales y luego presentándose como la solución.

El tráiler presenta 2 minutos y 35 segundos de la que será una aventura febril. Lo compartimos.

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Iñárritu dirige la película a partir de un guion escrito por él mismo junto a Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone (ganadores del Óscar) y Sabina Berman. Todos partieron de una historia escrita por Iñárritu y Berman. Y vale decir que Iñárritu también produce la película.

En ese sentido, no sorprende que el nivel no solo se haga sentir frente a las cámaras. Detrás de estas también se ha armado un equipo estelar que incluye antiguos colaboradores de Iñárritu. Entre estos, el director de fotografía ganador del Óscar, Emmanuel ‘Chivo’ Lubezki (quien también es productor ejecutivo); los editores Conor O’Neill y Stephen Mirrone (ganador del Óscar); la diseñadora de vestuario Jacqueline West; el diseñador de maquillaje y peluquería Alessandro Bertolazzi (ganador del Óscar); y la directora de casting Francine Maisler.

También se suman el diseñador de producción Dennis Gassner (ganador del Óscar), el diseñador de producción Richard Johnson y el compositor Cosmo Sheldrake. Además, como se puede ver en el tráiler, un talento reconocido se hace esencial, transformando a Cruise en este millonario despreciable: el diseñador de maquillaje protésico Kazu Hiro, ganador del Óscar que hizo de Gary Oldman un Winston Churchill oscarizado.