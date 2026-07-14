La animación más innovadora de la temporada se llama El gran viaje (Dandelion’s Odyssey) y llegará a los cines de Colombia el próximo 23 de julio. Tras un destacado recorrido por algunos de los festivales de cine más importantes del mundo, esta deslumbrante fábula ecológica imagina un universo donde cuatro pequeñas semillas de diente de león logran sobrevivir a la devastación de la Tierra tras una catástrofe nuclear. Lanzadas al cosmos, estas diminutas heroínas emprenden una aventura extraordinaria en busca de un nuevo hogar donde la vida pueda renacer.

Cuatro semillas de un diente de león son las únicas supervivientes de una serie de explosiones nucleares que destruyen la Tierra. Lanzadas al cosmos, emprenden una aventura inolvidable en busca de un nuevo hogar donde la vida pueda comenzar otra vez. Foto: Cinetopia / noujau sound

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La película dialoga con temas contemporáneos como las migraciones ambientales, la crisis climática, la búsqueda de un hogar y la capacidad de adaptación de la vida frente a escenarios extremos. Foto: Cinetopia / noujau sound

Apoyada en una extraordinaria combinación de animación digital, fotografía time-lapse y un diseño sonoro inmersivo, El gran viaje invita al espectador a descubrir la naturaleza desde una perspectiva completamente nueva. A medida que las semillas atraviesan planetas desconocidos, deberán enfrentarse a fenómenos naturales extremos, criaturas sorprendentes y paisajes tan fascinantes como hostiles, en una historia que explora la cooperación, la resiliencia y la capacidad de la vida para abrirse camino incluso después del apocalipsis.

Su recorrido internacional comenzó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2025, donde recibió el Premio FIPRESCI, y continuó en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (evento del que Colombuia será el gran invitado en 2027), donde fue reconocida con el Premio Paul Grimault, consolidándose como una de las propuestas animadas más originales e innovadoras de los últimos años.

Seto y su equipo desarrollaron un extenso proceso de investigación científica y visual que incluyó rodajes en Japón, Islandia y distintas regiones de Francia. Foto: Cinetopia / noujau sound

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Con una trayectoria que cruza el cine, la ciencia y el arte contemporáneo, la directora japonesa-francesa Momoko Seto ha desarrollado una obra marcada por la experimentación visual. Antes de El gran viaje, exploró este universo en su reconocida serie de cortometrajes Planet, donde investigó las posibilidades narrativas de organismos y microorganismos vivos.

Para dar vida a este largometraje, Seto y su equipo desarrollaron un extenso proceso de investigación científica y visual que incluyó rodajes en Japón, Islandia y distintas regiones de Francia, combinando imágenes reales, fotografía macro, time-lapse y animación para construir un universo donde la naturaleza cobra una dimensión completamente nueva.

“Quise contar una historia sobre el desarraigo, la errancia y la necesidad de encontrar un lugar donde echar raíces. Me interesaba mostrar toda la complejidad de la naturaleza, no hacer una representación estilizada o artificial, sino invitar al espectador a descubrir ese universo secreto y maravilloso que existe a nuestro alrededor”, explica la directora Momoko Seto en sus notas de producción.

Más allá de su impresionante propuesta visual, El gran viaje también dialoga con temas profundamente contemporáneos como las migraciones ambientales, la crisis climática, la búsqueda de un hogar y la capacidad de adaptación de la vida frente a escenarios extremos. Todo ello desde una narrativa universal, sin diálogos, capaz de emocionar tanto a jóvenes como a adultos únicamente a través de las imágenes, el movimiento y el sonido.

Se apoya en una extraordinaria combinación de animación digital, fotografía time-lapse y un diseño sonoro inmersivo. Foto: Cinetopia / noujau sound

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El gran viaje es una deslumbrante fábula ecológica que invita al público a sumergirse en una experiencia cinematográfica hipnótica, donde la naturaleza se convierte en la protagonista de un relato sobre la supervivencia, la esperanza y la transformación. Una película que demuestra que incluso la forma de vida más pequeña puede convertirse en el símbolo más poderoso del futuro.

El gran viaje llegará a los cines de Colombia el próximo 23 de julio, distribuida por Cinetopia. Foto: Cinetopia / noujau sound