Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex y el resto de la pandilla regresaron a los cines con el estreno de Toy Story 5. En esta nueva entrega, dirigida por Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo), los protagonistas tendrán que enfrentarse a su mayor reto hasta la fecha: la tecnología. El choque entre los juguetes tradicionales y las tablets, consolas y móviles, que acaparan toda la atención de los niños, y otros retos de la crianza en la era digital son los ejes narrativos sobre los que Pixar articula la nueva aventura de su saga más emblemática.

Jessie, Buzz Lightyear, y Woody, viejos conocidos en 'TOY STORY 5'. Foto: Pixar

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“Es interesante. Nosotros creamos tecnología y hay la sensación de que ahora somos esclavos de ella”, reflexiona Pete Docter, director creativo de Pixar, que en entrevista junto a Lindsey Collins, también productora del filme, asegura en todo caso que Toy Story 5 no es una película contra la tecnología, ni que lance un mensaje para demonizar o eliminar las pantallas, sino que busca aprender a convivir con ellas.

Y es que, apuntan, si a los adultos ya nos cuesta entablar una relación sana y equilibrada con los dispositivos, es lógico que a los niños también. “Queríamos ser honestos a la hora de abordar este tema, de mostrar lo complicada que es nuestra relación con la tecnología hoy en día. Y cuando hablamos de niños y tecnología, se trata de una conversación muy compleja y llena de matices”, explica Collins.

La productora de filmes como WALL-E, Buscando a Dory o la más reciente Elio señala que tras presentar esa realidad, lo que hicieron fue tratar a Lilypad, la nueva tablet infantil que hace que Bonnie, la niña protagonista, deje de lado a sus juguetes, no como a una antagonista total sino “como a cualquier otro personaje”. Así, la rival de los juguetes tiene, como estos, sus virtudes y defectos, para intentar no caer en simplismos y “abrir una discusión más amplia” y honesta sobre la tecnología.

“Nosotros creamos tecnología, y luego hay una sensación de que ahora somos esclavos de ella. Y creo que, de una forma un tanto extraña, esto es también lo que nos ocurre en el proceso de contar una historia. Nosotros la creamos, pero en algún punto se convierte en quien está al mando”, apunta Docter.

El aburrimiento como antesala a la creatividad

Y si Toy Story 5 se niega a ser una película anti nada... sí que es, proclama Collins, un decidido alegato en favor del poder de la imaginación y lo que la fomenta en los niños: el aburrimiento. “Una de las cosas de las que nos hemos beneficiado tanto cuando erámos niños es de estar aburridos. Y el efecto de eso, o el resultado o la reaccióna a eso, era que muchas veces recurrías a tu imaginación y empezabas a jugar”, recuerda Collins.

Bonnie y amiguitos con tablets en 'TOY STORY 5'. Foto: Disney/Pixar. Foto: Pixar

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En cambio, ahora mismo, y eso es algo que también refleja la nueva película de Pixar, hay “demasiadas cosas que compiten por la atención de nuestros niños”, lo que hace que sea “muy fácil evitar estar aburrido siendo un niño”.

“Y creo que si hemos llegado a donde estamos ahora es porque estuvimos aburridos muchas veces durante nuestra infancia, así que espero que la película proporcione un poco de esperanza y nos recuerde el poder de jugar, el poder de la imaginación y las conexiones que puedes crear a través de eso”, reflexiona.

Pero además, completa Docter, Toy Story 5 “también reivindica el poder de los errores”. “Creemos que es nuestro deber hacerlo bien a la primera y realmente la única forma de aprender es cometiendo errores. Los personajes en la película cometen un montón de errores y eso es lo que, a largo plazo y no sin dolor y sin sufrimiento, nos hace crecer y entender el mundo”, explica el ganador de tres premios Oscar.

Pixar y el futuro con IA

Un mundo que, asumen, va cada vez más rápido y que ahora está decisivamente marcado por el auge de la inteligencia artificial. Una realidad ante la que Pixar, un estudio que desde sus inicios se ha caracterizado por aunar arte y tecnología, dice tener las cosas claras: el artista seguirá siendo el centro de todo y la tecnología solo una herramienta para llevar a cabo su visión.

Una tablet entra en la escena... y las críticas han sido realmente buenas. Foto: Pixar

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“Nuestra filosofía respecto a la tecnología ha sido coherente desde el primer día. Pixar es, en esencia, una empresa tecnológica”, explica Collins, que asegura que la clave es y seguirá siendo “cómo la tecnología proporciona lo que necesitamos para que el artista consiga lo que quiere en la pantalla o, al menos, lo hace más fácil”.

“Y nunca nos hemos planteado una versión de eso, de todo ese mundo, sin todos esos artistas con los que trabajamos a diario. Es por eso que amamos trabajar en Pixar y es por eso que amamos hacer estas películas. Es por el proceso de hacerlas”, sentencia la productora.

*Con información de EuropaPress.