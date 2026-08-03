Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que este año volverá a tener un escenario especial en el Centro Nacional de las Artes. Del 6 al 9 de agosto, sus salas y espacios en el corazón de Bogotá se convertirán en un punto de encuentro entre culturas, donde el público podrá recorrer, en un solo lugar, la diversidad de más de 25 pueblos originarios de Colombia a través de la música, la danza, los tejidos, la oralidad, las lenguas, las ceremonias, los talleres y el diálogo directo con artistas, sabedores y portadores de tradición.

Libros infantiles, tejidos, una muestra audiovisual, un consultorio de medicina ancestral y una feria de emprendimientos harán parte del encuentro en 2026. Foto: Milton Ochoa

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El IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala es un espacio de reconocimiento y celebración de la riqueza cultural, espiritual y artística de comunidades indígenas provenientes de distintos lugares del país. La programación reunirá cerca de 30 actividades de entrada libre, entre presentaciones artísticas, espacios de pensamiento, talleres, una feria de emprendimientos y experiencias de diálogo intercultural que invitan a descubrir la diversidad, la fuerza y la memoria viva de estas comunidades.

El Encuentro es el resultado de un proceso de construcción colectiva entre el Centro Nacional de las Artes y las comunidades indígenas, a través de una minga cultural que cada año define buena parte de sus contenidos y orientaciones.

En esta cuarta edición, se desarrolla bajo la narrativa Semillas de Memoria, Cultura y Resistencia, una invitación a reconocer que la pervivencia de los pueblos indígenas no ha dependido únicamente de la resistencia frente a la exclusión histórica, sino también de su capacidad para transmitir conocimientos, fortalecer la palabra ancestral, recrear sus prácticas culturales y mantener viva su relación espiritual con el territorio.

“Este es un espacio donde nos encontramos para, desde los diferentes saberes y las artes vivas presentes en nuestros territorios, aportar, pensar, conversar, dialogar, tejer y entrelazar esos conocimientos, contribuyendo activamente desde nuestras propias formas de entender el mundo”, afirma Alexis Forero, del pueblo Misak y consejero seleccionado por la minga para esta edición.

Por su parte, Arley Pastas, asesor escogido por la minga, destaca la importancia de compartir estos conocimientos con toda la ciudadanía. “No se deben perder las enseñanzas que nos han dado nuestros mayores en los territorios, la palabra bonita, el tejido, los diálogos en la tulpa. Nos gustaría que todas las personas que asistan se puedan llevar un gran mensaje a través de la música, el arte, el tejido, la danza y toda la riqueza cultural que tiene Colombia”.

Xiomara Suescún, directora del CNA. Foto: Lina Rozo

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Para Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Encuentro representa una apuesta por ampliar la mirada sobre la diversidad cultural del país. “El Encuentro es un símbolo de la intención del Centro Nacional de las Artes de proponer una visión más amplia en la que tienen cabida las voces de las comunidades, pero también de muchos grupos artísticos y expresiones culturales del país. Este encuentro no es solamente para los pueblos sino para toda la sociedad, porque si algo necesitamos es la posibilidad de acercarnos a otras culturas, a otras expresiones, a otras manifestaciones para empezar a construir un tejido social más cohesionado y más capaz de reconocer en esa diversidad un valor y no una brecha que nos haga alejarnos más”.

Danza, música y performance

La programación musical del IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala propone un recorrido por las sonoridades ancestrales de distintas culturas indígenas de Colombia. El grupo Runa Taky “Canto del hombre” abrirá un viaje por los saberes y memorias musicales andinas del sur del país, donde la música y la danza tradicional mantienen viva la voz colectiva de las comunidades.

Desde el norte, el pueblo Wiwa presentará Shihkakūbi: Un viaje musical por la biodiversidad de la Sierra Nevada, un concierto ritual que reúne por primera vez a destacados intérpretes de comunidades Rongoy, Sabana Higuerón y Siminke para compartir un lenguaje sonoro que fortalece el equilibrio entre la naturaleza, la espiritualidad y la vida comunitaria.

Desde Sibundoy (Putumayo), la agrupación Jashnán llevará a escena Bejatá: viaje sonoro para el recibimiento de la vida, una experiencia que recrea, mediante cantos, rituales y paisajes sonoros, el ciclo de la gestación, el nacimiento y la siembra de la vida, estableciendo un diálogo espiritual con los habitantes andinos del Abya Yala. También estará Luspa paløpa, sonidos de la memoria de Namuiwan, del pueblo Misak, una puesta en escena que, a través de la música, representa las espirales del ciclo de vida y la profunda relación entre el ser humano, la comunidad, el territorio y la espiritualidad. Finalmente, desde Mocoa (Putumayo), Raíces Ancestrales: Sonidos Espirituales del Pueblo Inga, interpretado por el grupo Evanjuanoy, una propuesta que reúne flautas tradicionales, percusiones, relatos e imágenes para compartir la memoria, las ceremonias y el patrimonio cultural vivo de este pueblo originario.

"Nos gustaría que todas las personas que asistan se puedan llevar un gran mensaje a través de la música, el arte, el tejido, la danza y toda la riqueza cultural que tiene Colombia", dice Arley Pastas, asesor escogido por la minga. Foto: Milton Ochoa

Las prácticas colectivas que celebran la vida en medio de la guerra

La danza reunirá propuestas que reflejan la diversidad cultural y espiritual de los pueblos ancestrales a través del movimiento, la música y el ritual. Desde Bogotá, el Grupo de Danzas Tumarina presentará Kawsaymanta (De nuestras vivencias), una creación del pueblo Kichwa que recrea los momentos más significativos del ciclo de la vida —el nacimiento, la alegría y el encuentro comunitario— desde la experiencia de las familias indígenas que habitan la ciudad, acompañada por música tradicional en vivo.

El pueblo Cubeo, originario de Mitú (Vaupés) llevará a escena Yavïcüramï Pèdüjäbäbö, una obra inspirada en los bailes y rituales tradicionales que, al ritmo de las flautas de carrizo (pedu), evoca la Casa del Jaguar como símbolo de armonía, memoria e identidad. Desde Chigorodó (Antioquia), el grupo Chimbizu Wambari – Vuelo de Colibrí presentará Dai Samaumba Ze, una puesta en escena multidisciplinaria del pueblo Embera Eyabida que integra danza, teatro físico, música en vivo y recursos audiovisuales para narrar sus relatos de origen, su espiritualidad y la estrecha relación entre la naturaleza y la vida comunitaria. La programación se completa con Caminos de Agua, una creación del pueblo Emberá Dobidá inspirada en la exposición homónima del Museo Nacional de Colombia, que, a través de la danza, el canto y los tambores, celebra el agua como origen de la vida, la memoria y la identidad, y rinde homenaje a las prácticas culturales y formas de resistencia que mantienen vivo el territorio del Darién.

El Encuentro es el resultado de un proceso de construcción colectiva entre el Centro Nacional de las Artes y las comunidades indígenas, a través de una minga cultural que cada año define buena parte de sus contenidos y orientaciones. Foto: Juan Sebastián Jiménez

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El Encuentro también contará con Dai Werakaura. Resistencia Voz Voz Mujeres, una exposición interactiva creada por lideresas de los pueblos Embera Katío, Chamí y Dóbida, que reúne fotografías y tejidos surgidos de un proceso de creación colectiva para visibilizar las experiencias, memorias y resistencias de las mujeres indígenas, especialmente aquellas que llegaron a Bogotá como consecuencia del desplazamiento forzado. Inspirada en el kipará, la pintura corporal tradicional embera, la muestra propone un espacio de escucha, cuidado y reflexión sobre las violencias que atraviesan sus vidas, al tiempo que reconoce su fortaleza y capacidad de transformar el dolor en memoria y esperanza.

La programación se complementa con la participación del reconocido artista argentino Tiziano Cruz, quien presentará Wayqeycuna, la obra más reciente de su trilogía Tres maneras de cantarle a una montaña. A partir del performance, el archivo y la memoria personal, Cruz reconstruye el vínculo con su comunidad de origen para cuestionar las jerarquías raciales, las desigualdades sociales y el impacto del neoliberalismo sobre las identidades y los saberes colectivos. Además, ofrecerá el taller Pan para el mundo, un espacio de encuentro e intercambio con el público.

El IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala es un espacio de reconocimiento y celebración de la riqueza cultural, espiritual y artística de comunidades indígenas provenientes de distintos lugares del país. Foto: CNA

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Además de las artes escénicas, el Encuentro tendrá una feria de emprendimientos y ofrecerá una agenda de talleres, conversatorios y espacios de creación colectiva para acercar al público a los saberes de las culturas ancestrales.

Las familias podrán participar en Yiya Piraíbara, una colección de libros infantiles interculturales que reúne historias de autores de los pueblos kichwa, nasa, embera y muisca, acompañada de actividades de lectura y creación para niñas y niños.

Habrá también talleres de oralidad, memoria y lenguajes artísticos inspirados en la palabra de los mayores; y un espacio dedicado al tejido del Tsombiách, la faja tradicional del pueblo kamëntšá, como símbolo de transmisión de conocimientos y cuidado del territorio. También se realizarán una muestra audiovisual y un conversatorio sobre comunicación y creación audiovisual indígena, así como un diálogo en torno a la memoria, el territorio, la espiritualidad y el pensamiento propio como pilares para la pervivencia.

Más que una programación artística, el IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala propone una experiencia para conocer otras formas de entender y habitar el mundo, y reconocer que estos saberes siguen vivos, dialogan con el presente y hacen parte del patrimonio cultural del país. Una invitación a recorrer el Abya Yala sin salir de Bogotá y reconocer que la memoria, la creación y la diversidad cultural siguen sembrando futuros.