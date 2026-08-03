Todos conocemos un caso. O quizás ya lo estamos viviendo: un padre que ya no puede vivir solo, un hijo que no sabe cómo cuidar sin imponer, una familia que empieza a discutir por decisiones que antes parecían sencillas.

Ese es el punto de partida de Un muro, la nueva producción de CarolAza Producciones, escrita por Juan Diego Arias y dirigida por Sebastián Illera, que se presenta en el Teatro Libre Centro hasta el 15 de agosto. La obra reúne en escena a Patricia Tamayo, Álvaro Bayona, César Álvarez, Laura Ángel, Sirley Martínez, Juan Combariza y Valentina Lozano.

Un padre que ya no puede vivir solo. Un hijo que intenta cuidar sin invadir. Una familia que descubre que las decisiones más difíciles son las que nacen del amor. Esta historia se presenta en el Teatro Libre, sede Centro. Foto: Juan Diego Castillo

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Con el ritmo de una comedia de equivocaciones, la historia comienza con una discusión aparentemente trivial entre dos familias vecinas por la construcción de un muro. Sin embargo, el conflicto pronto deja de ser arquitectónico para convertirse en una historia sobre la pérdida de autonomía, las relaciones familiares y las formas en que el miedo termina levantando barreras entre las personas.

La obra aborda uno de los grandes desafíos de una sociedad que envejece: cómo acompañar a las personas mayores sin borrar su capacidad de decidir sobre su propia vida. En ese camino, muestra cómo el afecto puede convertirse en sobreprotección, el miedo en control y el cuidado en una relación que termina desconociendo la autonomía de quienes durante años sostuvieron a sus familias.

Pero el muro del título no solo divide dos casas. También simboliza las fronteras invisibles que levantamos cada día entre quienes creemos distintos. A partir de prejuicios de clase, raza o género, los personajes construyen distancias que terminan ocultando una verdad incómoda: todos comparten los mismos miedos, las mismas fragilidades y la misma necesidad de ser reconocidos.

'Un muro' está protagonizada por Patricia Tamayo, Álvaro Bayona, César Álvarez, Laura Ángel, Sirley Martínez, Juan Combariza y Valentina Lozano. Foto: Juan Diego Castillo

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Con humor, sensibilidad y una mirada crítica sobre la vida urbana contemporánea, Un muro transforma un conflicto vecinal en una conversación urgente sobre el envejecimiento, las relaciones familiares y las nuevas formas de convivir en una sociedad que cambia más rápido de lo que imaginamos.

Porque, tarde o temprano, todos tendremos que responder la misma pregunta: ¿Cómo cuidar a nuestros padres sin dejar de reconocerlos como las personas que siempre fueron?

*'Un muro’ se presenta en el Teatro Libre Centro (Calle 12B #2-44); en temporada hasta el 15 de agosto de 2026, con funciones de jueves, viernes y sábado (8:00 p. m.); boletos por 55.000 pesos, en este enlace.