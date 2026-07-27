El Carmen de Viboral cerró una histórica edición del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble con más de 22.000 espectadores

El municipio de El Carmen de Viboral culminó la edición número 31 del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, un encuentro que durante nueve días convirtió al Oriente antioqueño en uno de los principales escenarios culturales del país. La programación reunió a más de 1.500 artistas de cinco países y de 22 ciudades colombianas, consolidando al evento como uno de los festivales de artes escénicas más importantes de Colombia.

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Entre el 17 y el 25 de julio, el festival ofreció más de 90 espectáculos de teatro de sala, teatro de calle, títeres, narración oral, clown y conciertos, además de una amplia agenda académica que convocó a cerca de 22.000 espectadores. Las actividades se desarrollaron en teatros, espacios públicos y zonas rurales del municipio, ampliando el acceso de la comunidad a las artes escénicas.

La edición de este año marcó un hecho sin precedentes para el festival al ingresar oficialmente a la Lista de Proyectos de Interés Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, un reconocimiento que fortalece su proyección como referente cultural y artístico del país.

Uno de los momentos más destacados de la programación fue el tradicional Carnaval de Comparsas, que congregó a más de 40 colectivos artísticos y culturales, entre ellos una delegación del Carnaval de Negros y Blancos, llenando de color las calles del municipio y fortaleciendo la participación ciudadana en el festival.

Además de la programación artística, el encuentro consolidó su componente formativo mediante 21 espacios académicos enfocados en teatro comunitario, actuación, manipulación de objetos, crítica teatral y reflexión sobre las artes escénicas. La Escuela de Espectadores, orientada en sus primeras jornadas por el crítico argentino Jorge Dubatti, promovió el análisis y el diálogo entre artistas y público, mientras que diversas exposiciones complementaron la agenda cultural.

Con el cierre de esta edición, El Carmen de Viboral ratificó su apuesta por el teatro como herramienta de transformación social, preservación del patrimonio cultural y fortalecimiento del tejido comunitario, dejando un balance positivo tras nueve días de intensa actividad artística que reafirmaron el posicionamiento nacional e internacional del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble.