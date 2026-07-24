Agenda sonora Arcadia: estos son los conciertos imperdibles del segundo semestre de 2026

Con sus dos fechas en Bogotá, Rosalía asombró a su fanaticada enhebrando música, performance, moda y coreografía, inspirando a decenas de miles de asistentes. Sus shows partieron el año en dos y sirvieron para subrayar las decenas de conciertos imperdibles que vienen, así como un fin de semana irrepetible en el que Rock al Parque se cruzará con la fecha de Iron Maiden (en vibras roqueras imposibles de equiparar y una logística que exige perfección).

Así pues, cerrando la temporada de vacaciones, habiendo dejado atrás la sobredosis de fútbol mundialista, Arcadia presenta este viaje de espectáculos imperdibles que tendrán lugar en Bogotá y otras ciudades. Esto es lo que traerán los últimos cinco meses del año.

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Las Áñez adquieren otra dimensión en vivo. Este 16 de agosto lanzan su disco 'Dualismo Mágico' en el Colón. Foto: Alejandra Mar

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En Bogotá, el primer día de agosto ostenta shows de indie en paralelo: la banda mexicana Allison se toma el Lourdes Music Hall, mientras que Nicolás y Los Fumadores celebran sus diez años en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (JEG). En ese mismo escenario, el 8 de agosto, Kraken y la Film Music Orchestra entregan su Kraken sinfónico (que va a Cali el 17 de octubre y a Medellín el año que viene).

Las Áñez tocan el 16 en el Teatro Colón de Bogotá, mientras que Seun Kuti & Egypt 80 se apropian del Teatro Colsubsidio la noche del 20, en el marco del Festival Afrodiáspora. Ryan Castro visita Cali el 22 y a Bucaramanga el 29. Esa misma noche del 29 de agosto, toca el maestro Gustavo Santaolalla en el JEG, en Bogotá.

El Ronroco Tour de Gustavo Santaolalla llega a Colombia. El próximo 27 de agosto, el maestro toca en Medellín y el 29 de agosto viene a Bogotá. Foto: Archivo del artista / A.P.I.

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Septiembre llegará marcado por visitas de Álvaro Díaz al Movistar (los días 3 y 4), así como la quinta edición del Festival Cordillera en el Simón Bolívar (el 12 y el 13), con oferta amplia que va de Ricky Martin y Sean Paul a Virus, Cultura Profética, Grupo Niche, Draco, Fobia y más. En el festival también tocará la agrupación mexicana Caifanes, que visitará Cali el 11, Manizales el 17 y Medellín el 19. El sábado 19 también señala el regreso de la notable banda Jamiroquai a Bogotá en el MedPlus.

Ricky Martin es uno de los invitados clave al 5to Festival Cordillera, en septiembre de 2026. En el evento coincidirá con su colega ex Menudo, Draco. Foto: Getty Images

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La agenda se empieza a hacer más y más nutrida entrando octubre. En electrónica, el décimo mes verá el primer festival EDC en el complejo Atanasio Girardot, de Medellín (el 10 y el 11), mientras que en Bogotá tendrá lugar un fin de semana como ninguno en lo que a rock se refiere. Esto, porque Rock al Parque tendrá lugar en su casa, el parque Simón Bolívar, del 10 al 12 de octubre, festejando 30 años. Justamente al lado, en la segunda fecha, el 11 de octubre, Iron Maiden tocará por quinta vez en el país (puede ser su última visita).

El 11 de octubre, Iron Maiden viene al Vive Claro. Si bien improbable, en el fin de semana de 30 años de Rock al Parque, una sorpresiva visita de algún integrante al festival público sería increíble. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

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En la segunda mitad de octubre, los mexicanos Plastilina Mosh se toman el Movistar el 15 de octubre. Los argentinos Los Fabulosos Cadillacs inaugurarán como escenario al Estadio de Techo, en Bogotá, la noche del 17 de octubre (junto con otra icónica agrupación de ese país, 2 Minutos).

Kneecap es una tromba musical que hay que experimentar en vivo. En Bogotá, sucederá el 17 de octubre en The Bonfire. Foto: Páramo Presenta

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Ese mismo 17, en The Bonfire del Proyecto Kinder (nuevo Kaputt), tendrá lugar uno de los conciertos más intensos del año, con la agrupación irlandesa KNEECAP.

Por su parte, los españoles Hombres G llenarán de nostalgia eufórica el Movistar la noche del 24. El también español Enrique Bunbury vuelve al Movistar Bogotá el 29 de octubre y pasará la Noche de Brujas, el 31, cantándole a Cali. Ese mismo 31 y el 1.º, en Medellín, el festival de música electrónica Ritvales encenderá de nuevo el Parque Norte de Medellín.

El Movistar siempre recibe por lo alto a Enrique Bunbury, y él y sus músicos demuestran que no es casualidad. Foto: Esteban Vega La-Rotta

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El mes de fuego, definitivamente, es noviembre, marcado por muchísimos regresos de lujo. Empieza con íconos que en vivo suenan imponentes y a los que les sobran hits. El lunes 2, Def Leppard regresa a Bogotá luego de volarnos la cabeza en 2023. Esa misma tarea, en ese mismo escenario, se propone la agrupación rapera Cypress Hill, que el 5 vuelve a Bogotá a prender los humos con su tour Dios Bendiga. Pocas noches después, el 11 de octubre, los maestros suecos del metal progresivo Opeth, liderados por Mikael Åkerfeldt, toman posesión del Royal Center, en uno de los shows de rock en vivo que nadie se debe perder.

Opeth ya dominó el Royal Center, en 2023, y dejó claro a los presentes que siempre hay que ir a su encuentro. Foto: Wilson Ramírez

No es todo. Resta un cierre de lujo que suma espectáculos increíbles. El concierto de los Gorillaz, de Damon Albarn, en el MedPlus, el martes 17 de octubre, con The Mountain Tour. El italiano Eros Ramazzotti retumbará en el Movistar el 21 de noviembre. La primera visita al país por su cuenta de la emocionante Hayley Williams (quien se dio a conocer liderando su banda Paramore), el 23 en el Movistar. Además, un evento de peso para el rock nacional, el concierto de despedida de La Pestilencia, pactado para el sábado 28 de noviembre en el MedPlus, lleno de emoción, catarsis social y pogos. Para cerrar el mes, la agrupación Of Monsters and Men tocará el 30 de noviembre en el Royal Center.

Una fuerza natural, Hayley Williams traerá su nueva música a Bogotá, en noviembre. Foto: Getty Images

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Devolvemos el casete para mirar a Medellín, que el 14 de noviembre verá la inauguración de un flamante nuevo escenario para conciertos, el DaviArena. Juanes será el encargado de iniciar la historia de un espacio que atraerá aún más eventos a la ciudad antioqueña (Juanes acaba de abrir una nueva fecha en Bogotá, el 19 de noviembre, en el Movistar, que se suma a la inicial pactada del 20). En ese mismo escenario, el 21 de noviembre, Rubén Blades presentará su Fotografías Tour y, el 28, el reguetonero Beéle hará lo propio.

Juanes inaugura la DaviArena en Medellín el 14 de noviembre. Luego, el 19 y 20, toca en el Movistar de Bogotá. Foto: Redferns

Entrado el último mes del año, la inercia impresionante se mantiene antes de la Noche de las Velitas. El miércoles 2 de diciembre, en el Coliseo MedPlus, la australiana Courtney Barnett abrirá el concierto de The Strokes, la banda neoyorquina que viene a presentar éxitos y nueva música.

Gary Holt reemplazó a Jeff Hanneman en Slayer, y le rinde alto tributo. Las leyendas de thrash vienen con Kreator de Alemania. Foto: Mauricio Santana/Getty Images. Foto: Getty Images

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El sábado 5 de diciembre, en el Vive Claro, tendrá lugar el esperado regreso de la realeza del thrash: Slayer, con Kreator como apertura. La icónica agrupación californiana tocará completo su famoso Reign in Blood para festejar los 40 años del trabajo que los separa del resto. Y seguramente sonará mucho mejor de lo que ya ha sonado en visitas previas a escenarios menos ideales.