Def Leppard y Motley Crüe hicieron de los ochenta un presente potente, una noche memorable en Bogotá Ciudad Rock

Primero se hizo necesario superar el síndrome de estrés postraumático que generó en todos los rockeros colombianos la situación de Joe Elliot, cantante de Def Leppard, quien pasó por la Clínica de Marly para reacondicionarse luego de padecer un fuerte soroche de alturas. En Bogotá, cuando pasan estas cosas, se prende la luz roja. Y eso es triste por lo que evoca, y se entiende, pero, del otro lado, se aprecia el triple cuando las cosas salen bien. Hoy los seguidores de la banda británica pudieron ir al concierto habiendo superado el profundo susto, con la alegría de que todo seguía en pie. Y eso aquí ya no se toma por sentado.

Y lo que la gente fue a buscar lo recibió, y hasta un poquito más. Fue una noche de clima perfecto, sin una nube en el cielo (sí uno que otro avión que debió ver lindo ese parque desde las alturas), cargada de himnos de rock que en los ochenta se hicieron enormes pero que de sobra se comprobaron vigentes, especialmente ejecutados a esta masiva escala y volumen. Una banda colombiana, una banda británica, una banda estadounidense conjuraron hits y más hits; riffs y más riffs, y melodías y letras de décadas lanzaron al aire. Ganó la música en esta ‘Bogotá Ciudad Rock’, que congregó más de 30.000 personas.

Kraken abrió la velada muy puntual, a las siete de la noche, y en media hora desplegó sus clásicos con alta potencia. Su cantante Roxana Restrepo lo hace bien, sobreviviendo con personalidad y entrega esa línea difícil en la que se mueve, porque siempre se extrañará a Elkin Ramírez, especialmente cuando suenan tan bien. Pero a su manera está ahí, cuando ella deja su corazón en las melodías que le heredó y les hace honor, y eso se aprecia. Kraken, banda rotunda, no pidió permiso para dejar su huella y cerró su set con “Vestido de cristal”, que suena tan intemporal como es. Aplausos merecidos se ganó de sus seguidores, que los había muchos, y también de algunos incrédulos como yo.

Desde las cuerdas de su guitarra y su firme pecho, Phil Collen se demsotró una presencia notable. Def Leppard rockeó el Parque Simón Bolívar de Bogotá, el 25 de febrero de 2023. - Foto: Ocesa

Más puntual que Kraken, porque puso reloj y todo, Def Leppard aterrizó a las ocho de la noche y no se demoró mucho en hacer del parque entero una máquina del tiempo. Porque la banda es dueña de un sonido generacional, único en su propia ley, que redefine tiempos y espacios desde el presente pero también desde las muchas memorias que se carga encima. En resumen, Def Leppard es su propio tiempo y espacio. Suena “Armageddon It” y es imposible no notarlo; suena “Bringin’ On the Heartbreak” y usted se sabe afortunado de estar ahí viviendo la dolorosa e increíble canción con otros tantos miles.

La banda de Sheffield empezó el concierto con una de sus canciones más recientes, y metió una que otra en el setlist, y no rayaron porque jamás quedó duda de que lo que prima en este concierto es una constante entrega de éxitos, momentos memorables, en guitarras, ritmo y melodías vocales. Desde la batería, Rick Allen demostró que le falta un brazo pero nada más, y fue una tromba imparable (con un solo poderoso para el aplauso). Desde las cuerdas de su guitarra y su firme pecho, Phil Collen se demostró una presencia notable. Por su parte, los fundacionales Rick Savage y Joe Elliot conjuran y añaden esas las melodías vocales tan características de la banda. Así se construyó ese sonido en el Simón Bolívar. Así fue cómo Def Leppard no dejó dudas y ratificó porqué atrae tanto público. Y aseguró que volvería a soltar en estas tierras su “Rocket!”, su “Yeah!”, su “Satellite of love”.

Joe Elliot, vocalista de Def Leppard, pidió en Bogotá un aplauso masivo para el staff de la Clínica de Marly, que tan bien lo atendió y lo dejó listo para rockear. La banda británica no decepcionó al desplegar su amplio portafolio de 'Rock of Ages'. - Foto: Getty Images

Como suele suceder con los actos británicos, el show visual es bien pensado, bien curado, y jugó entre la nostalgia y el presente para elevar un show musicalmente cargado de emociones construidas por décadas. Había que tener corazón de piedra para no percibirlo. Además, la buena onda de la música de la banda impregnó a los asistentes. Se habló incluso, cosa rara en Bogotá, de gente alicorada pero adorable. La buena onda vino primero (esto a pesar de que mucha gente venía de vivir un proceso de ingreso ni tan amable ni tan fluido).

Y claro, Joe Elliot fue también enorme en pedir una ronda de aplausos para el personal de la Clínica de Marly. ¡Qué bien ganado ese aplauso y qué bonito darlo! El setlist de esta gran, gran presentación fue nada menos que contundente. Aquí lo compartimos.

A las diez de la noche, para cerrar la faena (que para muchos ya había tenido su clímax) faltaba el cierre con la primera visita al país de Motley Crüe. Y antes de soltar su arsenal de rock de ochentas, lanzaron un tramo poderoso del Réquiem de Mozart, un detalle sonoro que se recibió con brazos abiertos.

La banda californiana, digna hija de la época más glam del glam rock, ya promedia varias eras estéticas pero no traiciona su vena cabaret, su espíritu sunset strip a la manera de “show me your titties”, su adn macho, con bailarinas y muñecas inflables enormes. No me gusta esa faceta, lo confieso, pero es parte integral de su trabajo. La parte de ese trabajo que sí me atrapa es su música, sus varias canciones increíbles. Y escuchar esa máquina de riffs fantásticos que es Motley Crüe aquí en Bogotá, a ese volumen, fue maravilloso. El concierto fue ganando tracción. El concierto cerró como debía.

La banda vino liderada por su icónico bajista Nicky Sixx, que se tomó el tiempo de darle un lindo momento a una seguidora, a la que invitó a tarima para una selfi para el recuerdo. En su paso por Bogotá, Sixx también tuvo tiempo de retratar la dura situación de la población de calle en Bogotá y despertó una que otra crítica de quienes pretenden ocultar el sol con un dedo...

Vino también su polémico vocalista Vince Neil, quien se vio en dificultades para mantener el paso frenético de la banda a los 2600 metros de altura. Ahora, este es un cruel ejercicio marcado además por el tempo de Tommy Lee en la batería. Neil hizo lo que pudo, y ese esfuerzo fue suficiente para gozar del concierto a pesar de sus falencias. Por su parte, Tommy, el único verdadero amor de Pamela Anderson, dejó algo de su aura en la ciudad cuando bautizó a las “titties” bogotanas como “bogotitties”. Su simpleza es risible, sus tambores suenan increíble.

En persona de Sixx, la agrupación dejó un poco de amor extra para la ciudad y su gente horas después de concluido el concierto. En un mensaje en su Instagram, el bajista, una notable presencia en escena, le agradeció a Bogotá el haberle sacado lágrimas, el haberle llenado el corazón de amor en “Home Sweet Home”, y también prometió regresar. Todos prometen regresar. Amanecerá y veremos, pero la memoria de esta noche satisfizo poderosamente el alma de Hard Rock.

Crüe vino sin su guitarrista original, Mick Mars, e hizo falta, sin duda, porque nada se compara a ver al “gangster original” que creó esos riffs de “Dr. Feelgood”, de “Wild Side”, de “Looks that Kill”, de “Girls, Gilrs, Girls”, de tantas canciones más... Ante su situación de salud, se hizo inevitable seguir el show sin él. Afortunadamente, su lugar lo ocupó con dignísimo esfuerzo el fabuloso freak que se hace llamar John 5.

Al comienzo dudé del “Wizard”, como le llaman. Pero con el paso del concierto, que fue pasando de intensidad mediana a intensidad total, se fue haciendo más notoria su absurda calidad. El nacido en Michigan le rindió homenaje a los enormes riffs compuestos por Mars, ejecutándolos con el alma original, como muchos de los enormes solos (de nuevo, “Home Sweet Home”fue una belleza)… Y cuando tiene ventana para meter sus rarezas, John 5 lo hace y marca. En su solo fue nada menos que un ataque sónico, y luego también sacó, a lo Jimmy Page, un arco para tocar un rato su instrumento. Y fue con una densa frecuencia suya que encaminó al parque a esa licuadora rocanrolera que fue “Kickstart My Heart”. No había mejor manera de cerrar semejante noche en Bogotá, ciudad rock.