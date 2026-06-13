Netflix conquista el mundo con una miniserie que se puede ver ‘de largo’

Netflix volvió a demostrar que las historias cortas también pueden convertirse en producciones en tendencia. Esta vez, el gigante del streaming encontró uno de sus mayores éxitos recientes con Él y ella, una miniserie de apenas seis episodios que logró enganchar a millones de espectadores en el mundo entero y que sigue acumulando reproducciones meses después de su estreno.

Netflix paraliza con cruda película basada en un caso de la vida real; suma más de 6 millones de vistas y es top 10 en 35 países

Según los datos compartidos por la plataforma y recogidos por MeriStation, esta serie alcanzó 98,2 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en el catálogo.

El resultado le permitió entrar en el selecto grupo de las diez series más vistas de la historia de Netflix, una marca especialmente llamativa para una ficción completamente nueva.

La serie está protagonizada por Jon Bernthal y Tessa Thompson, dos nombres ampliamente reconocidos por el público, y adapta la novela homónima de Alice Feeney.

Él y ella Foto: Netflix

La trama le apuesta por una combinación de crimen, misterio y constantes giros con argumentos sólidos que mantienen la tensión prácticamente hasta el fin de esta.

Uno de los factores que explican su éxito es su formato. Él y ella cuenta con solo seis capítulos, cada uno con una duración aproximada de 45 minutos.

En total, la historia se extiende durante poco más de cuatro horas, y esto hace que se convierta en una opción ideal para quienes buscan una serie que pueda verse en una sola tarde o durante un fin de semana.

Es número 1 en 54 países y promete ser un ‘éxito rotundo’: la nueva miniserie de Netflix impacta y se ve en una tarde

El impacto también quedó reflejado en las horas en las que los suscriptores la vieron. La miniserie ya suma cerca de 428,9 millones de horas reproducidas en la plataforma, confirmando el enorme interés que despertó entre las personas.

Aunque todavía se encuentra por detrás de gigantes como Stranger Things, Miércoles o Bridgerton, sus números la ubican entre los lanzamientos más destacados del año.

¿De qué trata ‘Él y ella’, de Netflix?

La historia sigue a un inspector de policía y una periodista que intentan resolver un asesinato mientras ambos comienzan a sospechar mutuamente del otro.

Ese juego de desconfianza se convierte en el corazón de una producción que mantiene las preguntas, las dudas y la confusión latente hasta el final.

Además, la crítica especializada valoró positivamente tanto las actuaciones como la adaptación del material original. Con semejantes cifras, Él y ella ya puede presumir de ser uno de los mayores fenómenos tendencia de Netflix en este año 2026, gracias a la aceptación del público debido a su trama.