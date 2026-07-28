De Robert De Niro a José Mourinho: las grandes apuestas con las que Netflix renueva su catálogo en agosto

Netflix prepara para agosto de 2026 una renovación integral de su catálogo que abarca desde la conclusión de producciones latinoamericanas de gran formato hasta nuevos thrillers internacionales, títulos documentales y ofertas deportivas. Con lanzamientos programados a lo largo de todo el mes, el servicio busca dinamizar su oferta de entretenimiento para diversos perfiles de audiencia.

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El hito central de la programación para el mercado hispanohablante es el estreno de Cien años de soledad: Parte 2. La adaptación audiovisual de la obra cumbre del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, bajo la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, retoma la historia del linaje Buendía en su fase decisiva. La producción adoptará un esquema de emisión semanal a partir del 5 de agosto, culminando su emisión a finales de mes.

En el ámbito juvenil y dramático, el 6 de agosto se estrenará la tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter, donde la trama abordará reestructuraciones familiares tras una crisis de salud.

Por su parte, el 20 de agosto marcará el retorno de Outer Banks en su quinta temporada, enfocada en la búsqueda de redención de sus personajes principales.

Apuesta por el suspenso y el cine original

En la categoría de largometrajes originales, la plataforma prioriza historias de intriga y suspenso. El 7 de agosto debutará La última casa, un thriller de ciencia ficción y encierro dirigido por Louis Leterrier y protagonizado por Wagner Moura y Greta Lee, centrado en una familia confinada por un fenómeno inexplicable dentro de su residencia.

Hacia el cierre del mes, el 28 de agosto, la plataforma sumará a su oferta Susurran tu nombre, una producción liderada por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan. La historia sigue la búsqueda de un padre tras la desaparición de su hijo y la paulatina revelación de nexos con casos del pasado.

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Documentales, contenidos deportivos y clásicos

El área documental de Netflix incluirá casos de impacto mediático y perfiles biográficos. El 5 de agosto llegará Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida, investigación en tono satírico a cargo del comediante Mo Gilligan. Posteriormente, el 11 de agosto, se estrenará Mourinho, serie documental que repasa la trayectoria del entrenador de fútbol portugués José Mourinho.

Calendario de lanzamientos destacados