Netflix volvió a encontrar un fenómeno internacional con Deseo, una producción que, a pocos días de su estreno, se convirtió en el contenido más visto de la plataforma a nivel global.

Tiene 22 episodios y ya es número uno en Netflix: esta es la serie que supera importante récord

La cinta, una coproducción entre México y España dirigida por Teresa Simone, ha logrado posicionarse en el primer lugar del ranking mundial gracias a una historia que mezcla romance, suspenso y conflictos familiares con un tono marcadamente adulto.

La trama gira alrededor de Lucero, una exitosa abogada interpretada por Ludwika Paleta, quien aparenta llevar una vida estable junto a su esposo y sus hijos. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección existe una profunda insatisfacción que la lleva a iniciar una relación secreta con Matías, el joven entrenador de natación de la familia, personaje al que da vida Óscar Casas.

Lo que comienza como una aventura impulsada por la pasión pronto se convierte en un escenario mucho más complejo. La situación cambia radicalmente cuando Viviana, la hija de Lucero, también desarrolla sentimientos por Matías, dando origen a un peligroso triángulo emocional que pone en riesgo el equilibrio de toda la familia. A partir de ese momento, la historia explora cómo el deseo, la obsesión y los secretos pueden desencadenar consecuencias inesperadas.

Además de Paleta y Casas, el elenco reúne a reconocidos actores como José María Yazpik, Pilar Pascual, Leonardo Ortizgris, Ivana Salomón y Gabi Zamora, quienes aportan nuevos matices a una historia cargada de tensión psicológica.

Con una duración cercana a los 100 minutos, Deseo mantiene un ritmo constante que combina escenas de alta intensidad emocional con giros narrativos propios del thriller.

Su rápida escalada al primer lugar del top mundial confirma el interés del público por las historias que exploran las relaciones humanas desde una perspectiva compleja, donde cada decisión tiene un costo y las emociones terminan convirtiéndose en el principal motor del conflicto.