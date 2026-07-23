Netflix continúa demostrando que las producciones internacionales pueden convertirse en fenómenos globales en cuestión de días. Esta vez, El polígamo, una serie sudafricana, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma en varios países.

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Incluso, ya ocupa el primer lugar del ranking en diferentes mercados, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos del 2026.

Con una temporada compuesta por 22 episodios, la ficción ha despertado el interés de miles de suscriptores gracias a una combinación de drama familiar, secretos y conflictos de poder.

Además, sus capítulos, de aproximadamente 25 a 30 minutos, favorecen las maratones de reproducción, un formato que suele impulsar rápidamente los títulos dentro del catálogo de Netflix.

La producción está dirigida por Akin Omotoso, cineasta nigeriano radicado en Sudáfrica, reconocido por otros proyectos para la plataforma como The Brave Ones.

El desarrollo estuvo a cargo de Stained Glass Productions, una de las compañías audiovisuales más importantes de ese país, responsable de exitosas producciones locales que han elevado el nivel de las series africanas en los últimos años.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su propuesta visual, pues la historia se desarrolla entre escenarios lujosos, grandes residencias y una puesta en escena que contrasta con los conflictos personales de sus protagonistas.

Esa diferencia entre la apariencia de una vida perfecta y las tensiones que se esconden detrás de las puertas es uno de los principales motores de la narrativa.

A medida que avanzan los episodios, la serie mantiene un ritmo acelerado gracias a constantes revelaciones y giros argumentales que dejan abiertas nuevas incógnitas al final de cada capítulo.

Aunque el título hace referencia a la poligamia, la trama va mucho más allá de ese tema. La historia explora las consecuencias del engaño, las relaciones marcadas por el abuso de poder y el impacto que tienen las mentiras dentro de una familia.