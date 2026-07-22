Los griegos hablaron de nueva cinta de ‘La odisea’: se conocen reacciones al famoso proyecto de Nolan

La película La odisea, del cineasta Christopher Nolan, se abrió paso hasta el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, al recaudar 124,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según estimaciones de la industria el pasado domingo.

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La versión cinematográfica del poema de Homero sumó otros 139 millones de dólares en ventas en el extranjero, para un total de 263,5 millones de dólares, de acuerdo con Exhibitor Relations. Una cifra más que suficiente para cubrir el supuesto presupuesto de 250 millones de dólares de la película.

La cinta, que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Matt Damon y Anne Hathaway, y producida por Universal, arrasó con las estimaciones anteriores, que pronosticaban una recaudación de menos de 100 millones de dólares en su primer fin de semana.

“Nolan es el único cineasta activo hoy en día que podría tomar una historia antigua como esta, atraer a un elenco tan vasto y talentoso como este, y convertirla en un acontecimiento de la cultura pop”, afirmó el veterano analista de la industria David A. Gross.

Basada en el antiguo poema épico de Homero, la película sigue al héroe Odiseo mientras se enfrenta a obstáculo tras obstáculo en su viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya.

Es la primera película de la historia rodada íntegramente con cámaras de cine IMAX.

No obstante, las miradas se posaron en las críticas griegas, las cuales aparecieron semanas previas al estreno de la producción cinematográfica en cines.

De hecho, medios internacionales se interesaron por saber opiniones, basándose en que los comentarios de muchos se basaban en la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya, teniendo en cuenta su raza. Varios reprocharon esta decisión antes de ver la cinta, sin imaginarse lo que vendría en casi tres horas ante la pantalla grande.

Los amantes del cine pudieron verla en el primer fin de semana, llevándose sorpresas gratas en general. The New York Times registró que hubo una acogida entusiasta por parte del público, el cual aseguró el viernes pasado que había demasiadas emociones al ver esta obra escrita en la pantalla con un alcance tan grande.

“Me cautivó. Me transportó 45 años atrás, a cuando leíamos la historia en la escuela”, dijo un hombre de 55 años, según reporta el medio.

El portal apuntó que los comentarios enaltecieron los efectos y el trabajo, en lugar de causar daños que afectaran la historia de Homero.

En cuanto a los portales y medios, Kathimerini se refirió a Nolan y mencionó el acierto que tuvo al ir “fusionando una epopeya que ha resonado a través de los siglos con sensibilidades artísticas posmodernas”. Además, destacó lo bien logrado que fue el resultado con los desafíos que presentaba.

Por su parte, AP reseña a Emily Wilson, quien es reconocida como traductora del griego. En sus declaraciones, mencionó que hubo detalles que se pudieron tratar distinto, lejos de la liviandad porque eran elementos claves del poema.

“Quiero celebrar el hecho de que mucha más gente sea consciente de ‘La Odisea’ y haya vuelto al poema”, dijo Emily Wilson a The Associated Press. “Pero al mismo tiempo, tuve la sensación de que Christopher Nolan intentaba meterlo todo, mientras se le escapaban temas que eran esenciales para el poema”, agregó.