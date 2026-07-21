‘La odisea’, de Christopher Nolan, arrasa en taquilla: superó millonaria cifra en su estreno

La película La odisea, del cineasta Christopher Nolan, se abrió paso hasta el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, al recaudar 124,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según estimaciones de la industria este domingo.

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La versión cinematográfica del poema de Homero sumó otros 139 millones de dólares en ventas en el extranjero, para un total de 263,5 millones de dólares, de acuerdo con Exhibitor Relations.

Una cifra más que suficiente para cubrir el supuesto presupuesto de 250 millones de dólares de la película.

La cinta, que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Matt Damon y Anne Hathaway, y producida por Universal, arrasó con las estimaciones anteriores, que pronosticaban una recaudación de menos de 100 millones de dólares en su primer fin de semana.

“Nolan es el único cineasta activo hoy en día que podría tomar una historia antigua como esta, atraer a un elenco tan vasto y talentoso como este, y convertirla en un acontecimiento de la cultura pop”, afirmó el veterano analista de la industria David A. Gross.

Basada en el antiguo poema épico de Homero, la película sigue al héroe Odiseo mientras se enfrenta a obstáculo tras obstáculo en su viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya.

Es la primera película de la historia rodada íntegramente con cámaras de cine IMAX.

En un distante segundo puesto, Moana, de Disney, recaudó 19 millones de dólares en su segunda semana, para un total de 82 millones en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y 178 millones a nivel global.

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Por detrás de Moana se ubicó Minions & Monsters, que sumó otros 14,8 millones de dólares durante el fin de semana en el mercado doméstico, para alcanzar un total global de casi 357,6 millones en tres semanas.

Toy Story 5, de Disney, cayó al cuarto lugar en su quinta semana, con una recaudación doméstica estimada de 13 millones de dólares durante el fin de semana, para un total global de casi 958 millones.

*Con información de AFP.