Monstruos en escala real en 18k: ¿por qué el terror de ‘La Odisea’ exige ser visto en pantallas IMAX?

El aclamado director Christopher Nolan regresa a la cartelera colombiana este jueves 16 de julio de 2026 con el estreno de ‘La Odisea’. Esta ambiciosa producción cinematográfica, inspirada en el poema épico de Homero, busca redefinir la experiencia en pantalla gigante a través de un elenco estelar y un histórico despliegue técnico en formato IMAX.

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La producción propone una relectura del clásico pilar de la literatura occidental. La trama sigue el peligroso viaje de regreso de Odiseo (interpretado por Matt Damon) a su natal Ítaca tras la Guerra de Troya, enfrentando deidades y criaturas mitológicas, mientras su esposa Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland) resisten el asedio de los pretendientes al trono.

‘La Odisea’ de Christopher Nolan llega a Colombia Foto: Fotos de Prensa

Fiel a su identidad cinematográfica, Nolan prescinde de una narrativa estrictamente lineal. Según las primeras reseñas de la prensa especializada, la estructura de la cinta adopta una forma espiral que salta temporalmente para reconstruir la historia del héroe desde múltiples perspectivas: los testimonios de su familia, sus aliados y sus detractores.

Analistas de la industria señalan que la película funciona en gran medida como una continuación temática de Oppenheimer (2023). En esta oportunidad, el realizador británico vuelve a reflexionar sobre la obsesión individual, las consecuencias éticas de las hazañas históricas y el costo humano de las grandes decisiones individuales.

Una de las sorpresas más comentadas por la crítica es la incursión de Nolan en códigos estéticos propios del cine de género. De acuerdo con el análisis publicado por el portal especializado Meristation, el largometraje no elude el componente fantástico ni mitológico de la obra homérica.

La crítica destaca que secuencias como el encuentro con el cíclope Polifemo, el “body horror” en la isla de la hechicera Circe (Charlize Theron), y los pasajes de Escila, Caribdis y las sirenas, adoptan una atmósfera sombría y de tensión que evoca el cine de directores contemporáneos de terror como Robert Eggers. Esta aproximación desmiente los rumores de producción que sugerían que el director limitaría los elementos mágicos de la obra original para darle un tono puramente histórico.

El principal argumento técnico detrás de la promoción de ‘La Odisea’ es su metodología de rodaje. Nolan y su equipo técnico filmaron el proyecto íntegramente en formato IMAX de 70 mm nativo, un hito en el cine de ficción contemporáneo.

Christopher Nolan estrena ‘La Odisea’ Foto: Fotos de Prensa

“La pantalla desaparece y se genera una sensación envolvente que no se replica en el hogar”, explicó el propio Christopher Nolan en declaraciones recogidas por distintos medios.

De acuerdo con un análisis técnico publicado por eldiario.es, este formato captura hasta un 40% más de imagen útil en comparación con las cámaras de cine convencionales, ofreciendo una nitidez equivalente a una resolución de 18K en película química.

Al expandir verticalmente el encuadre, la inmensidad de los escenarios naturales filmados en Grecia, Escocia, Italia, Islandia y Marruecos adquiere una proporción que justifica, según los expertos, su visionado en salas de gran formato.

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Los cines en Colombia recibe este largometraje de 2 horas y 52 minutos con un enfoque en la experiencia de alta tecnología. Las salas de Cinemark Colombia contarán con el título en su formato de pantalla gigante XD (Extreme Digital Cinema), además de sistemas de sillas con movimiento D-BOX, sincronizadas con el diseño de sonido de la película.

“La Odisea es mucho más que una película, es una experiencia cinematográfica que merece vivirse en toda su dimensión”, puntualizó Andrea Beltrán, Directora de Mercadeo de Cinemark Colombia, al destacar la preparación tecnológica de las salas del país para recibir la masiva escala visual y auditiva de esta producción.