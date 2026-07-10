Qué ver el fin de semana del 10 al 13 de julio en Netflix, Prime Video y HBO Max

Con la llegada del fin de semana, las principales plataformas de streaming renuevan sus catálogos con producciones pensadas para todo tipo de públicos.

Entre estrenos, nuevas temporadas y películas que prometen convertirse en tendencia, Netflix, Prime Video y HBO Max ofrecen varias opciones para quienes buscan aprovechar el tiempo libre sin salir de casa.

58 millones de personas la han visto en 11 días: la nueva miniserie de Netflix que paraliza al mundo

Del 10 al 13 de julio, la programación incluye desde esperadas series y cintas de acción hasta documentales y propuestas familiares.

Netflix

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo: Este documental analiza cómo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ocurrido en 1997, marcó un antes y un después en España al transformar el temor de la población en una movilización ciudadana que tuvo un impacto clave en la lucha contra el terrorismo de ETA.

Susana y Elvira: Sin plan B: Aunque el tiempo y los desacuerdos las separaron, dos antiguas mejores amigas vuelven a encontrarse para organizar una boda de gran prestigio, donde cualquier error podría poner todo en riesgo.

Amazon Prime Video

Boulevard: Este drama aborda las complejidades del matrimonio y los secretos a través de la historia de Nolan Mack, un hombre dedicado a su esposa cuya vida cambia por completo tras conocer a un joven llamado Leo, un encuentro que lo obliga a enfrentar verdades que había mantenido ocultas.

Cómo cazar a un monstruo: El creador de contenido y director Carles Tamayo acepta revisar el caso de Lluís Gros, un hombre condenado a 24 años de prisión por delitos de abuso contra menores, luego de que este le pidiera investigar su situación. A medida que profundiza en la historia y pasa varios meses siguiendo de cerca el caso.

HBO Max

Furia de titanes: Perseo emprende una peligrosa misión para rescatar a la princesa Andrómeda, enfrentándose a criaturas y poderosos enemigos en el camino.

Ira de titanes: El semidiós Perseo se interna en el Hades para luchar contra los titanes, enemigos de los dioses que planearon aprisionar a Zeus en el inframundo.