Cultura

Qué ver el fin de semana del 10 al 13 de julio en Netflix, Prime Video y HBO Max

Estas son algunas de las opciones que ofrecen las plataformas de ‘streaming’ en sus catálogos.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

10 de julio de 2026 a las 6:34 p. m.
Estos son algunas de las producciones disponibles en el segundo fin de semana de julio.
Estos son algunas de las producciones disponibles en el segundo fin de semana de julio. Foto: Getty Images / Logo Netflix / Logo Prime Video / Logo HBO Max.

Con la llegada del fin de semana, las principales plataformas de streaming renuevan sus catálogos con producciones pensadas para todo tipo de públicos.

Entre estrenos, nuevas temporadas y películas que prometen convertirse en tendencia, Netflix, Prime Video y HBO Max ofrecen varias opciones para quienes buscan aprovechar el tiempo libre sin salir de casa.

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Del 10 al 13 de julio, la programación incluye desde esperadas series y cintas de acción hasta documentales y propuestas familiares.

Netflix

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo: Este documental analiza cómo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ocurrido en 1997, marcó un antes y un después en España al transformar el temor de la población en una movilización ciudadana que tuvo un impacto clave en la lucha contra el terrorismo de ETA.

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Susana y Elvira: Sin plan B: Aunque el tiempo y los desacuerdos las separaron, dos antiguas mejores amigas vuelven a encontrarse para organizar una boda de gran prestigio, donde cualquier error podría poner todo en riesgo.

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Amazon Prime Video

Boulevard: Este drama aborda las complejidades del matrimonio y los secretos a través de la historia de Nolan Mack, un hombre dedicado a su esposa cuya vida cambia por completo tras conocer a un joven llamado Leo, un encuentro que lo obliga a enfrentar verdades que había mantenido ocultas.

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Cómo cazar a un monstruo: El creador de contenido y director Carles Tamayo acepta revisar el caso de Lluís Gros, un hombre condenado a 24 años de prisión por delitos de abuso contra menores, luego de que este le pidiera investigar su situación. A medida que profundiza en la historia y pasa varios meses siguiendo de cerca el caso.

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HBO Max

Furia de titanes: Perseo emprende una peligrosa misión para rescatar a la princesa Andrómeda, enfrentándose a criaturas y poderosos enemigos en el camino.

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Ira de titanes: El semidiós Perseo se interna en el Hades para luchar contra los titanes, enemigos de los dioses que planearon aprisionar a Zeus en el inframundo.

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