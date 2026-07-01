58 millones de personas la han visto en 11 días: la nueva miniserie de Netflix que paraliza al mundo

Netflix continúa consolidando el formato de miniserie como uno de los contenidos más llamativos y vistos dentro de la extensa lista de producciones que hacen parte de su catálogo original.

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Recientemente, una de las producciones que más ha dado de qué hablar entre los usuarios de la plataforma es Te encontraré. Protagonizada por Sam Worthington, se convirtió en el estreno más fuerte de la plataforma en 2026, tras alcanzar 58,1 millones de visualizaciones en solo 11 días desde su lanzamiento.

El desempeño de la serie la llevó rápidamente a ocupar los primeros lugares del ranking en una gran cantidad de países, donde se mantuvo durante varios días como uno de los contenidos más vistos por los suscriptores.

Más allá del impacto de sus cifras, el fenómeno también refleja el alcance global que puede alcanzar una producción original cuando logra conectar con distintas audiencias en poco tiempo.

‘Te encontraré’: el nuevo éxito global de Netflix

Desde su llegada al catálogo, Te encontraré registró un crecimiento acelerado en visualizaciones que le permitió posicionarse como la miniserie más vista de Netflix en múltiples territorios.

De acuerdo con los datos compartidos por la plataforma, la miniserie alcanzó el puesto número uno en 75 países durante sus primeros días de disponibilidad y, posteriormente, amplió ese alcance hasta liderar el ranking en 82 territorios.

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Las cifras obtenidas por la producción permitieron que se consolidara como el lanzamiento más exitoso del año para Netflix hasta el momento. En solo 11 días acumuló 58,1 millones de visualizaciones, una cifra que la ubicó entre los mejores debuts recientes de la compañía.

En el caso de Te encontraré, el crecimiento alcanzado durante sus primeros días permitió que rápidamente entrara en la conversación sobre los títulos con mejor rendimiento del año.

Producciones más exitosas de Netflix en los últimos meses

Además de Te encontraré, otros contenidos de la plataforma han logrado alcanzar los primeros puestos dentro del ranking de visualizaciones en Netflix.

Adolescencia: alcanzó 66,3 millones de visualizaciones durante sus primeros 11 días y continúa siendo la miniserie más vista de la plataforma.

alcanzó 66,3 millones de visualizaciones durante sus primeros 11 días y continúa siendo la miniserie más vista de la plataforma. Él y ella: acumuló 98,2 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días, periodo utilizado por Netflix para elaborar sus rankings históricos.