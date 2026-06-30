Julio llega con una cartelera que combina regresos esperados, nuevas apuestas de grandes estudios y producciones que buscan abrirse paso entre los estrenos más comentados del año. Para los espectadores en Colombia, el séptimo mes de 2026 trae opciones que atraviesan distintos géneros y estilos, desde historias de acción y aventura hasta propuestas con elementos de drama, fantasía y cine de autor.

En medio de una temporada que suele concentrar algunos de los lanzamientos más fuertes de la industria cinematográfica, varias películas aparecen como las más llamativas para ver en salas durante las próximas semanas.

Estas son cinco producciones que se perfilan como algunas de las grandes apuestas de julio y que podrían convertirse en tema de conversación entre críticos y público:

Zona de riesgo (thriller de acción)

Durante unas obras en el centro de Londres, un grupo de trabajadores descubre una bomba sin detonar que permanece desde la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo obliga a activar un operativo de emergencia y evacuar la zona para proteger a los cientos de personas que transitan por el lugar.

En medio de la confusión y el despliegue de seguridad, una banda de delincuentes ve la oportunidad perfecta para ejecutar un robo cuidadosamente planeado.

Estreno: 2 de julio.

Minions & Monsters (animación infantil)

La historia sigue el ascenso de los Minions hasta convertirse en un fenómeno de Hollywood y grandes figuras del cine. Sin embargo, después de alcanzar el éxito, terminan perdiéndolo todo y provocando accidentalmente la aparición de monstruos que amenazan al mundo.

Ante el desastre que ellos mismos generaron, deberán unirse para intentar devolver el orden y evitar que el planeta caiga en el caos.

Estreno: 2 de julio.

Evil Dead: En llamas (terror)

Ambientada en el universo de la franquicia “Posesión infernal”, la película sigue a una mujer que, tras la muerte de su esposo, decide refugiarse junto a sus suegros en una aislada casa familiar.

Sin embargo, lo que parecía ser un espacio para el duelo se convierte en una pesadilla cuando sus familiares comienzan a transformarse, uno tras otro, en Deadites. En medio de una reunión marcada por el horror, ella descubrirá que las promesas hechas en vida pueden mantenerse incluso más allá de la muerte.

Estreno: 9 de julio.

La Odisea (fantasía y aventura)

Después del fin de la guerra de Troya, Ulises emprende el difícil camino de regreso a Ítaca. Durante su travesía deberá enfrentarse a múltiples desafíos y cruzarse con seres legendarios como el cíclope Polifemo, las sirenas y la hechicera Circe, en una aventura marcada por el peligro y la supervivencia.

Estreno: 16 de julio.

Spider-Man: Un nuevo día (acción y aventura)

Cuatro años después de los hechos de No Way Home, Peter Parker vive solo y alejado de quienes alguna vez conoció. Dedicado por completo a ser Spider-Man en una Nueva York que ya no recuerda quién es, enfrenta nuevas amenazas mientras una extraña transformación pone en riesgo su propia existencia.

Estreno: 30 de julio.