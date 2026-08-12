Festival de Cine Francés: 25 años de historia se celebrarán en 18 ciudades con más de 40 títulos

Nota: Mucho está en vilo estos días en Colombia, en medio de un clima de zozobra en el cuál se siguen midiendo aún los daños estructurales y, sobre todo, las pérdidas humanas del terremoto en el país, todo mientras continúan las labores de rescate (que deberían aceptar y saber coordinar toda la ayuda posible). Aún así, esperando que “la vida normal” logre retomar su curso en las semanas siguientes, y respetando el duelo de quienes lo han perdido todo, anunciamos este evento.

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Tiene que ver con cine proveniente de la cuna del séptimo arte, Francia. Se anunció que, del 23 de septiembre al 7 de octubre de 2026, el Festival de Cine Francés recorrerá 18 ciudades del país (queda revisar si en algunas de las ciudades afectadas el calendario se modificará) con más de 40 títulos que invitan a su público revivir 25 años de historia y descubrir nuevas historias que siguen conectando a la gente con sus emociones.

A lo largo de estas dos décadas y media, el Festival de Cine Francés ha sido mucho más que una cita anual. Ha sido el latido compartido de una comunidad que creció con cada película, llena de risas, lágrimas, frustraciones, enojos, sorpresas, alegrías y, sobre todo, mucho amor.

Del 23 de septiembre al 7 de octubre de 2026, el Festival de Cine Francés recorrerá 18 ciudades del país. Foto: Festival de Cine Francés

Por las pantallas del evento han desfilado amantes despechados, niños que soñaban con cohetes, filósofos callejeros y detectives de la vida cotidiana. Cada película ha sido una ventana abierta a un mundo desconocido, con la complicidad de la oscuridad de una sala.

En estos 25 años se han compartido no solo la emoción de la imagen en movimiento, también el vértigo de descubrir nuevos directores y la nostalgia de reencontrares con viejos conocidos de la pantalla. Se ha construido una familia que, cada año, vuelve a reunirse.

Así, estos 25 años celebran cada rostro iluminado con la luz del proyector, las conversaciones interminables a la salida de las funciones, los debates apasionados, los amores que nacieron en la fila de la entrada y las amistades que se consolidaron en la silla de al lado. Porque el cine no está únicamente en la película, sino en el momento en que esa emoción deja de ser personal para convertirse en una emoción compartida. Con la programación de estos 25 años queremos revivir y seguir compartiendo emociones como aquel primer día.

Sembrando emociones por 25 años

La imagen oficial del Festival, diseñada por Juan Esteban Duque, director creativo del estudio mottif, reúne varios títulos icónicos que han pasado por la programación del evento.

“Cuando pensamos en los 25 años del Festival de Cine Francés, sentimos que no bastaba con crear un solo afiche. Queríamos representar la diversidad de emociones que el cine francés ha sembrado en Colombia durante este cuarto de siglo. Por eso construimos cuatro piezas que dialogan con obras profundamente icónicas, no para reproducirlas, sino para rendirles homenaje desde una mirada contemporánea”, explica Duque.

"Construimos cuatro piezas que dialogan con obras profundamente icónicas, no para reproducirlas, sino para rendirles homenaje desde una mirada contemporánea”, explica el diseñador Juan Esteban Duque. Foto: Festival de Cine Francés

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En cada afiche, la fotografía conserva la fuerza emocional de esas películas, mientras la otra mitad propone una intervención gráfica que conecta ese legado con el presente del festival. Es una celebración de la memoria, de las imágenes que transforman al espectador y de las emociones que, desde hace 25 años, el Festival comparte con el público colombiano".

Despertando sentimientos por toda Colombia

El 25 Festival de Cine Francés se celebrará del 23 de septiembre al 7 de octubre en 18 ciudades: Bogotá, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Fusagasugá, Manizales, Medellín, Pereira, Piedecuesta, Popayán, Santa Marta, Tumaco y Valledupar.

Contará con una selección de estrenos, dos programas de clásicos y obras destacadas del cine contemporáneo francés que invitarán a explorar y redescubrir las emociones vividas a lo largo de su historia.

El festival contará con una selección de estrenos, dos programas de clásicos y obras destacadas del cine contemporáneo francés. Foto: Festival de Cine Francés

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Además, ofrecerá la agenda académica más amplia de los últimos años, junto con exposiciones y otras actividades que se irán revelando próximamente para celebrar como merece este cuarto de siglo de historia.

El 25 Festival de Cine Francés es organizado por la Embajada de Francia en Colombia, en conjunto con el Instituto Francés en Colombia, con el apoyo de la red de Alianzas Francesas de Colombia, Unifrance y el patrocinio oficial de TV5MONDE y France 24.

*Más información en la página oficial del evento.