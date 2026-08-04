Estrenos en Netflix para hoy y mañana: las producciones más esperadas que llegan a la plataforma

Netflix renueva su catálogo esta semana con una nueva selección de películas, series y documentales que prometen captar la atención de los suscriptores.

Entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto, la plataforma sumará producciones de distintos géneros, desde esperados estrenos originales hasta títulos que llegan con la intención de convertirse en tendencia en varios países.

Netflix: los estrenos imperdibles de la primera semana de agosto 2026

Para quienes buscan qué ver en los próximos días, estas novedades ofrecen opciones para todos los gustos.

Historias de acción, drama, comedia, suspenso y producciones familiares hacen parte de los lanzamientos más destacados que estarán disponibles en el servicio de streaming, consolidando una de las semanas más movidas del mes para los amantes del entretenimiento.

Estrenos del martes, 4 de agosto

Corazones rebeldes

Un grupo de once jóvenes solteros con personalidad rebelde convive durante 14 días bajo un mismo techo en el primer reality de citas de Japón protagonizado por “yankiis”.

Entre desafíos, conflictos y nuevas conexiones, todos intentarán encontrar el amor mientras ponen a prueba sus emociones.

Estrenos del miércoles, 5 de agosto

Una esposa para Harry

Con el apoyo de la creadora de contenido Alex Cooper, conocida por el pódcast Call Her Daddy, y de su círculo más cercano, Harry Jowsey, reconocido por su participación en La pareja perfecta, emprende un nuevo intento por encontrar una relación estable y descubrir si finalmente está listo para comprometerse.

Cien años de soledad

Ambientada en el legendario pueblo de Macondo, la historia sigue a siete generaciones de la familia Buendía, cuyos integrantes deben enfrentarse al peso de una antigua maldición, los recuerdos que se desvanecen y un destino que parece imposible de cambiar.

1670

Esta comedia satírica sigue a un excéntrico noble que intenta gobernar un pueblo de la Polonia de 1670 mientras lidia con conflictos familiares, levantamientos campesinos y una sucesión de situaciones tan absurdas como caóticas.

El escándalo de Trustor desde dentro

La producción reconstruye el escándalo financiero que rodeó la adquisición ilegal de una empresa sueca en la década de los noventa y muestra cómo las personas que investigaron el caso lograron sacar la verdad a la luz.

Pollo a lo grande: una conspiración de comida rápida

En este documental, el comediante Mo Gilligan se somete a un singular experimento en el que consume pollo frito durante 28 días.

A lo largo de su recorrido por Estados Unidos y el Reino Unido, analiza el origen de este popular antojo y el impacto de la industria que lo ha convertido en un fenómeno de consumo.