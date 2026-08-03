La pista en la escena poscréditos de ‘Spider-Man’ que conectaría directamente con ‘Vengadores: Doomsday’

La cuarta entrega cinematográfica de la saga protagonizada por Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day ha iniciado su recorrido en las salas de cine marcando un importante hito en taquilla. Más allá de su recepción comercial, la atención de los espectadores y de la crítica especializada se ha centrado en su secuencia final, un elemento característico de las producciones de Marvel Studios que anticipa el rumbo que tomará la franquicia hacia sus próximos eventos masivos.

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De acuerdo con las cifras de recaudación global, el largometraje dirigido por Destin Daniel Cretton ha debutado con una cifra cercana a los 927 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 355 millones corresponden al mercado de Estados Unidos y Canadá. Estos números sitúan al filme como uno de los estrenos más taquilleros en la historia de Sony Pictures y del cine de superhéroes.

Críticos de cine como Roger Salvans han destacado que la propuesta logra devolver al personaje a su entorno urbano habitual. La cinta restablece la relación de Peter Parker con la ciudad de Nueva York, combinando un tono callejero con la reestructuración del héroe tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home (2021).

No obstante, el desarrollo del metraje concluye con un giro narrativo diseñado para enlazarse con la macroestructura del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Durante la secuencia de créditos principal se presenta un montaje de paisajes urbanos de Nueva York como homenaje al contexto del personaje. Sin embargo, en el tramo final se muestra la aplicación Spidey-Tracker —diseñada dentro de la trama por Ned Leeds para monitorear los avistamientos del héroe—. En la pantalla, el mapa expande su rango desde la escala local y continental hasta proyectar la ubicación del héroe fuera de la Tierra, en un punto indeterminado del espacio exterior o del multiverso.

Aunque el actor Tom Holland no aparece en pantalla durante esta escena, la imagen confirma que el personaje quedará situado lejos de su entorno habitual. Diversos analistas cinematográficos han señalado cierta inconsistencia técnica en el uso de la aplicación —concebida originalmente como un registro de reportes ciudadanos y no como un rastreador satelital—, interpretándolo como un recurso narrativo directo para justificar su pronta reintegración a los eventos cósmicos de la franquicia.

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La conexión con ‘Vengadores: Doomsday’ y ‘Secret Wars’

La escena sirve como puente conceptual hacia las próximas entregas de Marvel Studios: Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars. Aunque la productora no ha confirmado oficialmente la participación de Holland en Doomsday, la trama general expuesta por Disney para esta fase involucra el colapso de múltiples realidades o “incursiones”, concepto extraído directamente de las historietas de Marvel Comics.

Las hipótesis de la prensa especializada sugieren que la posición de Spider-Man en el espacio respondería al desplazamiento causado por uno de estos choques multiversales. Este evento situaría al héroe en escenarios similares a las tramas de Secret Wars (tanto de 1984 como de 2015), donde diversas realidades quedan reunidas en un solo plano. Por el momento, la confirmación sobre el alcance definitivo de este guiño dependerá de los comunicados oficiales y de los avances de los próximos estrenos de la compañía.