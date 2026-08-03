Pelea en sala de cine: un hombre reveló detalles de la película y provocó violencia entre los asistentes

Un incidente ocurrido durante una función de Spider-Man: Un nuevo día, cinta protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink y Jacob Batalon, acaparó la atención de los usuarios en redes sociales.

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El hecho tuvo lugar luego de que se presentara una discusión por presuntos spoilers (avances de la película) que habría mencionado un hombre dentro de la sala, lo que terminó en una violenta pelea dentro del recinto.

Un video de lo sucedido comenzó a circular ampliamente y desató todo tipo de comentarios entre los internautas.

#Viral | 🎬 ¡Los spoilers terminaron en pelea!

Se viralizó una riña durante una función de la nueva película de Spider-Man. Presuntamente, el conflicto comenzó porque un asistente empezó a revelar spoilers, lo que provocó la molestia de un grupo de amigos#elcentinelanoticias pic.twitter.com/r9SIhX6hiU — Centinela Noticias (@centinelanoti) August 3, 2026

De acuerdo con una publicación que rápidamente se hizo viral, cuatro amigos asistieron a una proyección de la película y ocuparon sus asientos junto a un hombre que estaba acompañado por una mujer.

Según ese relato, el hombre ya había visto la cinta previamente y decidió regresar para verla nuevamente.

Durante la función, presuntamente, comenzó a relatar a su acompañante el desarrollo de la historia y a anticipar escenas clave de la trama, lo que habría afectado la experiencia de quienes se encontraban sentados cerca.

Pelea en una sala de cine Foto: X/@centinelanoti

Según el Indian Express, el hombre ya había visto la película una vez y había ido a verla de nuevo con ella. Mientras la veían, no paraba de contarle la historia y de revelar detalles de lo que iba a pasar en las siguientes escenas.

Los constantes spoilers provocaron el malestar de los cuatro amigos ubicados a su lado. La tensión fue aumentando hasta convertirse en un enfrentamiento dentro de la sala, lo que obligó a interrumpir la proyección.

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Los cuatro espectadores discutieron con el hombre en cuestión dentro de la sala de cine. La pelea se intensificó y comenzaron a golpearse, creando un caos total en todo el teatro, según el Indian Express.

Hasta el momento, la información difundida proviene de publicaciones en redes sociales y del video que se hizo viral.

La película fue interrumpida por el incidente Foto: X/@centinelanoti

Por el momento, no se conocen detalles adicionales sobre el incidente ni existe un pronunciamiento oficial por parte del cine donde, presuntamente, ocurrieron los hechos.

El video rápidamente se viralizó en todas las redes sociales, generando una oleada de reacciones. “Hoy en día, en India todo termina en peleas”, escribió un usuario. “Este no era el crossover multiversal de acción real por el que pagué”, comentó otro.