Hombre saltó desnudo desde el puente de Brooklyn y se salvó milagrosamente. Este es el video

La policía ha identificado al hombre desnudo que sobrevivió milagrosamente tras saltar del puente de Brooklyn el domingo, 2 de agosto.

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Galymzhan Abaildayev, de 44 años, se enfrenta a varios cargos tras ser filmado escalando la torre norte del puente, desnudándose y saltando desde dicha torre, en el lado de Manhattan del emblemático puente, hacia el East River.

Según fuentes consultadas por The Post, el oriundo de Brooklyn también izó varias banderas en lo alto del puente antes de saltar, incluyendo una bandera de Kazajistán.

Images from the Brooklyn bridge just moments Ago 🤯 a guy jumped out of the top after getting naked. #brooklynnewyork #brooklynbridge#news pic.twitter.com/sBgnrCkYB4 — Alejandro (@m_alejandr07) August 2, 2026

Agentes de la Unidad Portuaria rescataron rápidamente a Abaildayev del río y lo trasladaron de urgencia al hospital Bellevue, donde, milagrosamente, se encontraba en condición estable.

De acuerdo con lo informado por la policía el lunes, el individuo fue imputado por actuar con negligencia grave, exhibirse de forma indebida en un espacio público, ingresar ilegalmente a una propiedad privada y perturbar el orden público.

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Unas sorprendentes imágenes captadas desde el puente reflejan el momento en que los testigos, visiblemente alarmados, comenzaron a gritar mientras Abaildayev se lanzaba al vacío.

Al parecer, sostenía una prenda de vestir o una bolsa sobre la cabeza, utilizándola como un paracaídas improvisado en un intento de amortiguar la caída.

🔴 BREAKING: A naked 44-year-old man jumped from the Brooklyn Bridge and survived. pic.twitter.com/5bkGsyTcY1 — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 2, 2026

Las dos torres principales que sostienen el puente alcanzan una altura aproximada de 85 metros.

Según nuestras fuentes, agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acudieron al lugar y subieron a la torre norte para intentar convencer al hombre de que bajara a un lugar seguro.

Por suerte, la Unidad Portuaria de la policía de Nueva York estaba allí para rescatar al hombre del agua.

Las autoridades de Nueva York informan que cada año se producen varios intentos de suicidio y algunos saltos con fines temerarios o ilegales desde este reconocido puente.

El puente de Brooklyn es uno de los lugares más famosos del mundo Foto: Getty Images

La mayoría de los casos son atendidos por la policía y los servicios de emergencia, aunque algunos terminan en tragedia.