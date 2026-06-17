Una mujer de 21 años ha fallecido este sábado, 17 de junio, cuando hacía un salto de puenting y fue arrojada accidentalmente sin la cuerda de seguridad necesaria.

Habló la enfermera que atendió a la joven después de saltar desde un puente sin protección. Dio revelador detalle: “Hablé con ella”

El hecho tuvo lugar en el Puente del Esqueleto del municipio de Limeira, en el estado brasileño de Sao Paulo, según han informado las autoridades locales.

La Policía Militar ha informado también de la muerte de la mujer durante una actividad de ‘bungee jump’ organizada por una empresa privada porque no se ató la cuerda a la joven antes del salto. Seis personas han sido detenidas por su relación con la organización de la actividad.

Accidente salto Brasil Foto: Tomado de X

Los servicios médicos movilizados solo pudieron constatar la parada cardiorrespiratoria y el fallecimiento en el lugar antes del traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal. El momento del incidente ha sido grabado y difundido.

Los presuntos responsables de la muerte, quienes continúan privados de libertad por orden judicial, fueron identificados como Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años; Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32; y Maicon Fernandes Cintra, de 42.

Según un video con las declaraciones al que tuvo acceso TV Globo, Egoroff y Cintra admitieron que eran los encargados de instalar y fijar las cuerdas antes de cada práctica.

La mujer fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Foto: X@MyLordBebo

Sin embargo, ninguno logró explicar con precisión cómo se distribuían las labores relacionadas con la seguridad ni quién realizó la revisión previa al salto de la víctima el pasado sábado.

“Siempre comentamos que la cuerda se distingue claramente, que es perfectamente visible. Por eso resulta complicado comprender cómo no nos percatamos de ella”, manifestó Egoroff en las imágenes difundidas.

La última publicación de la joven que murió al ser lanzada desde un puente sin protección. ¿Quién era Maria Eduarda Rodrigues?

Por su parte, al ser interrogado sobre el protocolo habitual de la actividad, Cintra señaló: “En ocasiones soy yo quien coloca la cuerda y otra persona la revisa; otras veces, alguien más la instala y un tercero se encarga de comprobar que todo esté correcto”.

Por su parte, Gonçalves reconoció que su participación en la actividad consistía únicamente en sostener y elevar a la joven para colocarla en la posición adecuada antes de proceder con el lanzamiento, según el diario El Mundo.

Asimismo, Rafael Gomes dos Santos, abogado encargado de la defensa de los tres instructores, informó que presentará una apelación con el objetivo de solicitar la excarcelación de sus representados.

El momento fue captado por un testigo en video. Foto: X/@StevenJLatham1

Videos más antiguos de saltos desde ese mismo puente, organizados por la empresa Entre Cordas, muestran a los participantes asegurados con una cuerda gruesa alrededor de la cintura, antes de ser lanzados al vacío.

No se trata de la modalidad de puenting clásico, sino de “rope jumping”, una variante que utiliza una cuerda más rígida.

Los saltadores no rebotan después de alcanzar su punto más bajo, sino que se balancean de adelante hacia atrás como un metrónomo.