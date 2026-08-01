Evenepoel se impone en tremendo sprint con Carapaz en la Clásica de San Sebastián: así le fue a Nairo Quintana

Remco Evenepoel, segundo en la clasificación general del Tour de Francia, conquistó la Clásica de San Sebastián por cuarta ocasión en su carrera profesional, convirtiéndose en el líder en solitario del palmarés de esta histórica prueba en el País Vasco (España).

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El ciclista del equipo Red Bull-Bora Hansgrohe, que sufrió un pinchazo a medio centenar de kilómetros para meta, recuperó el terreno perdido y se impuso al esprint al ecuatoriano Richard Carapaz, mejor escalador del Tour 2026. Cuando todo parecía para el latinoamericano, Remco aceleró y dio muestras de su excelente nivel por las vías de San Sebastián.

Cabe recordar que Evenepoel y Carapaz ya protagonizaron un duelo hace unos días en el Tour de Francia, en el Alpe d’Huez, cuando se escaparon de un grupo de una treintena de corredores a poco más de ocho kilómetros para meta.

Evenepoel, gran favorito para la victoria en San Sebastián en ausencia de varios de los ases del pelotón, tuvo que cambiar de bicicleta e ir limando una diferencia de más de medio minuto sobre el pelotón para llegar con opciones a la última subida, Murgil, con pendientes del 10%.

Momento del sprint entre Carapaz y Evenepoel Foto: Pantallazo X

“No fue fácil; después del penúltimo puerto tuve un pinchazo. Sabíamos que la subida a Erlaitz es muy rápida y luego tuve que esperar con paciencia para volver a remontar. Tengo que agradecer a mi equipo por el enorme trabajo que hizo, sobre todo a Giulio (Pellizzari), que me acercó lo máximo posible al pelotón. ¡Qué día!”, reaccionó Evenepoel al micrófono de la organización.

Remco Evenepoel gana la Clásica de San Sebastián

“Creo que fue la táctica correcta, mantener la calma y no precipitarse. Podría haber sido un día mejor sin el pinchazo; obviamente, el plan inicial era atacar en Erlaitz, pero no pude hacerlo. Es una bonita victoria, porque Carapaz seguía estando muy fuerte”, añadió.

UNO. DOS. TRES. 𝘾𝙐𝘼𝙏𝙍𝙊. 🔥4️⃣



👑 Remco Evenepoel no da ni media opción a Richard Carapaz y se convierte en el rey de la Clásica de San Sebastián como el ciclista con mas victorias en la prueba#Klasikoa2026 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/SteMoIT6cZ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 1, 2026

Al ser preguntado por su objetivo de lograr una quinta victoria en las carreteras vascas, el corredor de 26 años respondió que por ahora solo pensaba en “descansar” y en conquistar un segundo título de campeón del mundo, a finales de septiembre en Canadá.

El británico Ben Tulett, el corredor más rápido al sprint por detrás de los dos hombres de cabeza, completó el podio, por delante del italiano Giulio Ciccone, sexto en la general, un año después de haber ganado la prueba en 2025.

Así le fue a Nairo Quintana en San Sebastián

Brandon Rivera fue el mejor colombiano del pelotón internacional, tras quedar en el Top 15 a un poco más de un minuto del ganador. Nairo Quintana fue 94°.

Remco Evenepoel / 5 horas, 23 minutos y 10 segundos Richard Carapaz m.t. Ben Tulett a 29 segundos Christian Scaroni m.t. Pello Bilbao m.t.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team Foto: @MovistarTeam