Clásica San Sebastián 2026: lista de colombianos y canal de TV para ver a Nairo Quintana

Nairo Quintana está de regreso en la máxima categoría del ciclismo mundial. El corredor boyacense disputará este sábado la Clásica San Sebastián 2026, penúltima carrera de preparación antes de la Vuelta a España.

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Su tarea será servir de apoyo para Enric Mas en los siete puertos de montaña que tiene el recorrido oficial de 221.2 kilómetros. La nómina del Movistar Team la completan Javier Romo, Juan Pedro López, Davide Formolo, Diego Pescador y Pavel Novak.

La Clásica San Sebastián será transmitida de manera gratuita por el canal de YouTube de Claro Sports en toda latinoamérica. A partir de las 8:00 de la mañana (hora de Colombia) arrancará la emisión y terminará cerca de las 11:00 a. m.

Lista de colombianos para la Clásica San Sebastián 2026

Además de Nairo Quintana como gran estandarte, la delegación colombiana cuenta con otros ciclistas de renombre para pelear por el título de la Clásica San Sebastián 2026.

En la lista de inscritos también fueron confirmados Diego Pescador (Movistar Team), Brandon Rivera (Netcompany Ineos), Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora-Hansgrohe) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

Lo que tienen en común es que ninguno de ellos participó en el Tour de Francia 2026, segunda grande del año que terminó el domingo pasado con otro título para Tadej Pogačar.

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Su objetivo es meterse en la convocatoria a la Vuelta a España 2026 y para eso necesitan dejar buenas sensaciones en esta tradicional carrera de un día por el País Vasco. Pescador, Rivera y los Martínez cumplen funciones como gregarios, por lo que se espera que gasten energía en la primera parte del recorrido.

Pero en el ciclismo no hay nada escrito y pueden haber sorpresas cuando lleguen a la línea de meta.

Daniel Felipe Martínez fue ganador del Critérium del Dauphiné en 2020. Foto: Getty Images

¿Quiénes son los favoritos?

El principal favorito al título de la Clásica San Sebastián 2026 es el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), que viene de terminar segundo en el Tour y ha sido campeón de esta carrera en cuatro oportunidades.

En segundo orden están otros expertos en la escalada como Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Mikel Landa (Soudal-Quickstep), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) y Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

El UAE Team Emirates, mejor equipo del planeta, no llevó a ninguno de sus grandes corredores. Las esperanzas estarán puestas sobre el ecuatoriano Jhonatan Narváez, acompañado por Jay Vine y Jan Christen.

El Visma-Lease a Bike, por su parte, anunció una nómina alternativa en la que Matteo Jorgenson y Victor Campanaerts se dividen el liderato. En el transcurso de la etapa decidirán cuál es el que tiene mejores piernas para salir a disputar la victoria contra Evenepoel.