Laura Rodríguez tiró ácida pulla en medio de rumores de supuesto romance con Rafael Zea: “Que no te falle la memoria”

El comienzo de las grabaciones de Dulce Pecado, la bioserie que llevará a la televisión la historia de los artistas de música popular Paola Jara y Jessi Uribe, ya genera conversación en el mundo del entretenimiento. La producción de Caracol Televisión no solo ha llamado la atención por su elenco y argumento, sino también por versiones relacionadas con supuestas diferencias entre algunos de sus integrantes.

Ella es Juana Arboleda, ex de Rafael Zea, que terminó en polémica con Laura Rodríguez; había hablado de su divorcio

En medio de estas especulaciones aparecen los nombres de las actrices Laura Rodríguez y Juana Arboleda, así como del actor Rafael Zea. Hasta el momento, ninguna de las versiones sobre presuntos conflictos personales relacionados con una supuesta infidelidad ha sido confirmada directamente por los involucrados, por lo que permanecen en el terreno de los rumores difundidos en espacios de entretenimiento.

En medio de las versiones y especulaciones sobre este presunto romance entre Laura Rodríguez y Rafael Zea, exesposo de Juana Arboleda, las miradas de algunos curiosos se posaron en una publicación reciente de la actriz en TikTok.

La artista compartió un video en el que se le ve interpretando un audio bastante particular. Muchos lo consideraron como una indirecta para su expareja, teniendo en cuenta el mensaje que había detrás.

En la publicación, se escucha a Laura Rodríguez cantar un fragmento de Yapaque, de Farruko: “Que no te falle la memoria, que un día me hiciste llorar. En vez de consolarme, lo que hiciste fue ignorar”.

Lo curioso fue que la famosa incluyó unas breves palabras en el pie de foto, en las que aseguró que estaba dejando “recordatorios” sobre algunas situaciones en específico.

“Dejando recordatorios”, escribió, aunque no dio detalles al respecto.

La producción inició su proceso de filmación con Sebastián Carvajal y Laura Barjum como protagonistas. El primero asumirá el papel de Jessi Uribe, mientras que la exreina colombiana interpretará a Paola Jara. La historia pretende recrear distintos momentos de la trayectoria profesional y sentimental de los reconocidos cantantes colombianos.

El rodaje de la bioserie se extenderá durante varios meses y contempla diferentes escenarios para recrear los momentos que marcaron la vida de los artistas. Entre las locaciones previstas se encuentran Bogotá y Honda, Tolima, lugares que harán parte del desarrollo de la producción.