Margarita Rosa de Francisco reapareció luego de tomar inesperada decisión tras el triunfo de Abelardo De La Espriella como presidente

La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco continúa siendo una de las figuras públicas más activas en el debate político a través de las redes sociales. Desde hace varios años utiliza sus plataformas digitales para expresar opiniones sobre la actualidad nacional, convirtiéndose en una voz que suele generar tanto respaldo como críticas entre los usuarios.

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Cada una de sus publicaciones despierta amplias conversaciones en el entorno digital, especialmente cuando aborda temas relacionados con la coyuntura política del país. Sus mensajes suelen viralizarse rápidamente y alimentar el intercambio de posturas entre seguidores y detractores.

Ahora, el nombre de Margarita Rosa volvió a ubicarse entre las principales tendencias, esta vez por una inesperada situación relacionada con su presencia en X. Durante las últimas semanas, numerosos internautas mencionaron que su perfil ya no aparecía disponible en la plataforma y, al intentar ingresar, únicamente se mostraba el aviso: “Esta cuenta no existe”, hecho que desató todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

Tras días de silencio y ausencia con sus publicaciones, la actriz volvió a dar de qué hablar tras reaparecer en su cuenta de Instagram, donde compartió un post bastante particular. La escritora se tomó una foto tipo selfie, en compañía de sus gatos y escribió solo una palabra.

“Hoy”, dice en el pie de foto, donde sumó miles de reacciones y comentarios de los curiosos.

A pesar de que no profundizó sobre nada más, muchos expresaron su amor y admiración al verla de regreso en estos escenarios. La famosa no comentó al respecto, dejando en el aire qué sucedería a futuro con su perfil de X.

Por el momento se desconoce un pronunciamiento oficial acerca del cierre de su perfil, esperando para saber qué la llevó a este descanso y détox personal tras el triunfo del abogado como Presidente de la República.