Margarita Rosa de Francisco habría tomado radical decisión tras victoria de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta

En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco ha optado por alejarse de las producciones televisivas para dedicar más tiempo a proyectos personales y creativos. Entre ellos, la escritura ha adquirido un papel protagónico, convirtiéndose en el espacio desde el cual expresa ideas, reflexiones y experiencias con mayor profundidad.

Margarita Rosa de Francisco reapareció y se pronunció tras triunfo de Abelardo De La Espriella: “Ni yo estoy tan amargada”

Al mismo tiempo, la reconocida actriz ha fortalecido su presencia en plataformas digitales, donde comparte opiniones sobre diversos temas de interés público. Sus publicaciones suelen abordar asuntos relacionados con la realidad política y social del país.

Precisamente, sus intervenciones en redes sociales generan frecuentes reacciones entre los usuarios. Mientras algunos respaldan sus puntos de vista, otros discrepan de sus posiciones, convirtiendo cada pronunciamiento en motivo de debate y conversación en el entorno digital.

Tras el resultado del preconteo del 21 de junio, las miradas de los curiosos se posaron sobre la escritora, quien reapareció y dejó un contundente mensaje en el que plasmaba su estado personal. La famosa fue ácida y realista, mencionando que “no estaba tan amargada”.

Sin embargo, en las últimas horas, el nombre de Margarita Rosa de Francisco volvió a tener protagonismo en redes sociales, debido a una decisión radical que habría tomado con respecto a su cuenta de X, tras los resultados de las votaciones.

Varios usuarios y seguidores notaron que el perfil de la actriz desapareció de la plataforma digital, apareciendo un mensaje que decía: “Esta cuenta no existe”.

Cuenta de X de Margarita Rosa de Francisco Foto: X: @margaritavasola

Rápidamente esto desató reacciones de curiosos, quienes intentaron saber qué sucedía con la celebridad. Muchos comentaron que se había retirado del espacio digital por la victoria de Abelardo De La Espriella, mientras que otros apuntaron a que se cansó de todo el debate político entre votantes.

Por el momento se desconoce si Margarita Rosa de Francisco cerró su cuenta oficial de X, o si se trató de un hackeo, muy similar al que vivió meses atrás con su cuenta anterior. La artista no se ha pronunciado, dejando en el aire lo que hay detrás de la decisión.