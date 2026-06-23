James, Ospina y Quintero sorprendieron con baile viral al estilo Lamine Yamal antes del partido de Colombia

En medio de la emoción por el Mundial 2026, en redes sociales se ha popularizado una gran cantidad de tendencias relacionadas con este importante evento deportivo, el cual contará con un total de 104 partidos para definir al ganador de la vigesimotercera edición del torneo.

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Una de las más llamativas hasta el momento está relacionada con una canción brasileña. Se trata de un baile con movimientos rápidos que requiere cierta coordinación debido al ritmo y al paso de Jamal, el cual se hizo viral gracias a las publicaciones de Lamine Yamal, jugador de la selección española.

En esta ocasión, horas antes del segundo partido de la Selección Colombia y en medio de uno de los entrenamientos, el capitán James Rodríguez, el arquero David Ospina y el mediocampista Juan Fernando Quintero aceptaron el reto de sus hijas y grabaron un TikTok, uniéndose a la tendencia y divirtiendo a la gran cantidad de seguidores que acumulan en sus cuentas.

Salomé Rodríguez, Dulce Ospina y María José Quintero bailaron junto a sus padres y generaron una gran cantidad de comentarios sobre los movimientos de los futbolistas.

“James estaba era bailando salsa”; “¿Jugar fútbol no les gusta?“; ”Salo, Dulce y Majo: el paso de Yamal / Quintero, Ospina y James: este paso está mal"; “Como bailarines son excelentes”; “Jajaja qué tiernos que se ven”; “Jajaja no veo la coordinación”; “En el baile soy como ellos”; “En la vida soy Quintero, no coordino en nada”; y “James estaba haciendo el baile de Mickey Mouse” son algunas de las palabras que se leen.

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La especial petición de los usuarios de las redes sociales

Otros de los comentarios que rápidamente acumularon interacciones fueron aquellos en los que los seguidores de la Tricolor les pidieron a Salomé, Dulce y María José que, en una próxima oportunidad, incluyeran en el trend a Richard Ríos, quien en varias ocasiones ha compartido su talento para bailar este género musical.

“Inviten a Richard a hacer este baile” y “Yo quiero ver a Richard con ese baile. Estoy segura de que sería el mejor”, anotaron algunas de sus admiradoras.

En redes sociales, algunos usuarios pidieron incluir al mediocampista Richard Ríos en retos de baile. Foto: Getty Images

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