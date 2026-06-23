Mundial 2026: Shakira anunció sorpresa en el partido de Colombia vs. RD Congo

En medio de la expectativa por el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Shakira habló con Telemundo y reveló que tiene una sorpresa para los amantes del fútbol, la cual será presentada durante el encuentro entre la Tricolor y República del Congo en el estadio Guadalajara, en Zapopan.

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“Voy a sacar Dai Dai en español y no solamente eso, sino que voy a estrenarlo en el partido de Colombia. Eso significa muchísimo, esa es la gran sorpresa que les tenía”.

@telemundo Shakira les tiene una sorpresa mañana antes del partido de Colombia vs RD del Congo🇨🇴 por Telemundo 👀 #mundialtelemundo ♬ original sound - Telemundo

A través de la conversación con el medio de comunicación estadounidense, la barranquillera se sinceró sobre el torneo deportivo y compartió detalles de lo que más le ha llamado la atención hasta el momento.

“Lo que más me emociona es ver cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz”, dijo con orgullo frente a las cámaras.

Además, resaltó el trabajo de figuras como Lionel Messi, quien actualmente disputa su último Mundial y continúa dándole alegrías a la selección argentina.

Filtran video de Shakira después de su presentación en el Mundial 2026; dio de qué hablar

“Me emociona ver como Messi a sus casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales y sobretodo, me emociona ver como la gente está reaccionando a Dai Dai, a la canción, ya estamos en el ‘Top 5′ global”, anotó.

Finalmente, reveló que el proyecto musical oficial de la copa del mundo ha sido exitoso en todas las plataformas digitales y día a día suma una gran cantidad de reproducciones, subiendo aun más en las listas de reproducción.

“Ahora mismo, con la canción estoy recibiendo muchas satisfacciones y me emociona muchísimo ver. En el partido de Colombia, la gran sorpresa Dai Dai en español, espero que les guste”, indicó.

Como era de esperarse, sus seguidores se manifestaron a través de la sección de comentarios del video y compartieron sus opiniones frente a la noticia revelada por la artista, quien ha sido catalogada como ‘La reina de los mundiales’:

“Me encanta, la estábamos esperando”; “Por fin la podré cantar”; “Shakira, te amo por siempre”; “Lo que usted diga su majestad”; “Me encanta ver a Shakira en todo lo que tenga que ver con el Mundial”; “Orgullo colombiano” y “No puede ser más hermosa, por eso es mi artista favorita”, son algunas de las palabras que se leen.