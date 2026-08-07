Primera reacción de Juan Fernando Quintero tras firmar con un grande de Colombia: puso condición a los hinchas

Hay revuelo en el fútbol profesional colombiano por el fichaje este viernes, 7 de agosto, cuando los ojos de Colombia están puestos en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. El volante Juan Fernando Quintero sorprendió a todos tras firmar con el club de sus amores para un ‘segundo baile’.

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Quien era asistente técnico de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo al mando, Luis Amaranto Perea, quien ahora está como DT en propiedad del Independiente Medellín, tendrá en primera fila en su grupo de jugadores a Juan Fernando Quintero, procedente de River Plate de Argentina y que es hincha del DIM.

“Perea lo va a usar porque en la Selección Colombia no lo dejaron. Suerte”, anticipó Carlos Antonio Vélez sobre el fichaje de Juanfer Quintero con el Medellín.

A raíz de lo dicho por Carlos Antonio Vélez, otro periodista deportivo de Colombia, Felipe Sierra, contrastó la información, pero se siguió dejando todo abierto. Según la otra versión: “La llegada de Juan Fernando Quintero (33) al DIM se está trabajando, pero aunque están cerca, no se ha cerrado”.

Solo tuvieron que pasar algunas horas para que el fichaje fuera confirmado en el Independiente Medellín. A través de sus redes sociales, el club ‘Poderoso’ confirmó el refuerzo de lujo para el segundo semestre del año 2026, donde el objetivo del DIM es ser campeón nuevamente en la Liga Colombiana.

Comunicado oficial del Medellín y su plan de abonos

“Si hay algo que represente a la gente de la República Poderosa es el amor incondicional por estos colores y el hacer todos los esfuerzos necesarios para estar con el equipo de nuestros amores. Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos.

Pero para que la historia llegue a final feliz hace falta la parte más importante, nuestra hinchada. Un estadio lleno cada fin de semana, el equipo del profe Amaranto y con Juanfer a bordo, serán una linda historia hasta el título que todos anhelamos.

Abrimos la tercera etapa de venta de abonos, para poder hacer real el regreso de Juanfer al club de sus amores, debemos ser 40 mil abonados, 40 mil almas que alentemos cada fin de semana en el Atanasio.

Estamos seguros que volveremos a vivir la fiesta más hermosa en el Atanasio, con Juanfer vistiendo la sagrada".

Reacción de Juanfer Quintero tras llegar al DIM

Cabe recordar que será su segunda etapa en el Independiente Medellín luego de la vivida en el 2017. Además que ya ha pasado por Envigado, Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla.

En la red social Instagram, Juanfer dio algunas palabras y mostró su felicidad por estar de vuelta al club del que es hincha. Además, agradeció a la junta directiva por hacer esta vuelta posible.

[👑🔴🔵] El mensaje de @juanferquinte10 a toda la hinchada Poderosa.

¡Te queremos JuanFer! 🫶❤️💙 pic.twitter.com/tx6IElOJ2J — DIM (@DIM_Oficial) August 7, 2026

“El amor por el DIM supera cualquier tipo de cosas”, agregó Juanfer en el video publicado, en la única condición que le puso a los hinchas, pues espera que esos 40 mil abonados puedan ser una realidad en el Atanasio Girardot.