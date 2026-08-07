Infantino recibió camisetas de dos grandes de Colombia antes de la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali: así fue el momento

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, está disfrutando del calor vallecaucano tras su llegada al país en la noche del 6 de agosto. El máximo mandatario del fútbol mundial se dejó ver en las entrañas del fútbol de Cali, en medio de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, pues fue uno de los invitados de gala a la ceremonia.

Exclusiva SEMANA: Gianni Infantino habló del Mundial con 64 equipos en la posesión de Abelardo De La Espriella

Lista de selecciones que apoyan a Gianni Infantino en medio del turbulento momento del presidente de la FIFA

El máximo mandatario del fútbol mundial accedió a la invitación que le hizo la cúpula de Abelardo De La Espriella a su posesión oficial, que, por primera vez en la historia, se realizó en la ciudad de Cali. El máximo dirigente aterrizó en la noche del jueves de forma inesperada, cuando la canciller saliente, Rosa Villavicencio, dejó dudas por su viaje a Colombia.

El presidente de la Fifa, seguramente, aprovechará la oportunidad para compartir con otros mandatarios de la región, como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Paraguay, Santiago Peña, con el fin de fortalecer lazos con una Conmebol que ha expresado su apoyo a la mayoría de las reformas y políticas en el fútbol.

Gianni Infantino compartió con algunos niños y jóvenes durante su visita a Cali. Foto: Cortesía de la Alcaldía de Cali.

Antes del acto de posesión en la Arena USC de Cali, Gianni Infantino pasó por el Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas en las canchas de la Unidad Deportiva Sudamericana. Allí, el presidente de la FIFA compartió con niños y jóvenes de la Liga Vallecaucana de Fútbol.

Gianni Infantino estuvo acompañado del alcalde Alejandro Eder y recibió como presente las camisetas de los equipos más representativos de la ciudad. Foto: Cortesía de la Alcaldía de Cali.

El presidente Infantino estuvo acompañado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Los niños y jóvenes recibieron sus saludos y compartieron su alegría por estar unos minutos con él.

Gianni Infantino posa con las camisetas de Deportivo Cali y América de Cali, junto al alcalde Alejandro Éder. Foto: AFP

Asimismo, en las fotografías, Gianni posó sujetando las camisetas de América de Cali y Deportivo Cali, dos de los clubes más representativos del fútbol colombiano.

Gianni Infantino se refugia en Colombia

Gianni llegó directo desde Marruecos, donde estuvo compartiendo con personalidades del gobierno de ese país y también sostuvo una reunión con miembros del Consejo de la Fifa para hablar sobre el retiro del proyecto de inversión privada.

Infantino fue ratificado en el cargo, a pesar de que varias selecciones le han retirado su apoyo. Su posición para las elecciones de mayo de 2027 se ha debilitado por esas intenciones de atraer inversores privados, medida que fue muy criticada por la gran mayoría de confederaciones. Hay fuertes rumores de que su reelección podría no concretarse en marzo de 2027.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sostiene el trofeo de la Copa del Mundo. Foto: Getty Images

Por otra parte, el presidente electo de Colombia se apartó de la tradicional posesión en la ciudad de Bogotá ante el Congreso, como un mensaje contra las organizaciones criminales en medio de la peor ola de violencia de la última década en Colombia.