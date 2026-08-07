Exclusiva SEMANA: Gianni Infantino habló del Mundial con 64 equipos en la posesión de Abelardo De La Espriella

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, fue uno de los invitados a la posesión de Abelardo De La Espriella como jefe de Estado de Colombia, este viernes 7 de agosto, en Cali.

En exclusiva con SEMANA, Infantino manifestó su alegría de estar en el país y habló sobre el Mundial 2030, posiblemente con 64 equipos.

🔴 EN VIVO: Abelardo De La Espriella toma posesión como presidente de Colombia SEMANA transmite desde Cali, donde Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente de los colombianos

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

“Un abrazo y un saludo para Colombia, un gran país de fútbol con un corazón enorme. Muy feliz de estar aquí”, le dijo Infantino a Diego Bonilla, periodista de SEMANA.

Al preguntarle sobre un posible Mundial de 64 equipos en 2030, respondió: “Se hablará de todo. Vamos a ver”. Luego, Infantino siguió su camino y acabó la charla.

#PosesiónPresidencial | 🔴 EN VIVO: llega el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/6LtQ5xH858 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

#PosesiónPresidencial | 🔴 EN VIVO: "Un saludo para Colombia, un gran país de fútbol": Gianni Infantino, presidente de la FIFA.https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/orIlgUzgbq — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

Gianni Infantino, con varias polémicas en los últimos días

El presidente de la Fifa asiste a la posesión de De La Espriella, en Cali, en medio de mucha polémica. Los últimos días han sido de alta tensión para el mandatario del máximo ente del fútbol mundial.

Apenas culminó el Mundial 2026, arrancaron múltiples señalamientos hacia Infantino. La posibilidad de que entraran inversores privados a la Fifa, con miras a las próximas Copas del Mundo, fue rechazada por gran parte de las confederaciones en el ámbito internacional.

El masivo descontento con la propuesta hizo que el propio Infantino anunciara que ya no iba más. Luego, varios medios globales señalaron que la Uefa estaría presionando para que Gianni deje su cargo como presidente de la Fifa.

Mientras el ambiente se calienta en Europa, varios exjugadores de fútbol también alzaron su voz de protesta contra Infantino. Uno de ellos fue el portugués Luis Figo, quien en Daily Mail escribió: “Infantino debe renunciar”.

La asistencia de Infantino a la capital del Valle no pasó desapercibida e incluso levantó variados comentarios por parte de la prensa y los aficionados.

¿Un Mundial con 64 equipos?

El pasado 20 de julio, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, escribió en su cuenta de X: “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Muchos tomaron esto como un anuncio oficial y, viniendo de Domínguez, así podría ser; sin embargo, el tema aún está en etapa de debate. Con los ánimos calientes alrededor de la Fifa, puede que los próximos días sean claves para conocer una decisión definitiva al respecto.