Senadores y representantes revelan las expectativas que depositan en Abelardo De La Espriella antes de su posesión

En el acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, el cual se llevará a cabo en la Universidad Santiago de Cali, este viernes, 7 de agosto, hacen acto de presencia varias figuras políticas de Colombia y jefes de Estado de varios países invitados.

Dentro del ámbito nacional, SEMANA entrevistó a numerosos senadores y representantes de la Cámara que hicieron presencia en el evento realizado en la capital del Valle, quienes han compartido sus expectativas de cara al gobierno entrante.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

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Entre los miembros del Congreso, el representante del partido Cambio Radical, Julio César Triana Quintero, aseguró que la llegada de De La Espriella a la Casa de Nariño va a traer una época de paz y tranquilidad al país.

“Esta es una cita con la historia, es una cita con millones de colombianos que estaban esperando este día, que sin duda alguna es el día de la oportunidad de volver a soñar con seguridad, con inversión y con tranquilidad”, dijo.

Asimismo, el miembro de Cambio Radical mencionó cuáles serán los puntos más importantes que espera que el gobierno entrante tenga en cuenta, así como los resultados para los próximos 4 años.

“Los colombianos estaban esperando esta fecha. Se habla de tres ejes fundamentales en el gobierno de Abelardo De La Espriella, por lo menos en los primeros 90 o 100 días: salud, seguridad y, por supuesto, economía. Lo que esperamos es que en 100 días, en conjunto y en trabajo armónico con el Congreso de Colombia, se puedan presentar unos resultados, especialmente en seguridad”, aseguró el congresista.

Por otro lado, el senador del Centro Democrático, José Alirio Barrera, habló sobre la relación que tendrá el partido con Abelardo De La Espriella.

Barrera afirmó que la interacción entre ambos sectores políticos no se verá afectada, negando cualquier hecho que dañe la imagen del partido como el del expresidente Álvaro Uribe.

“Hoy hay una bancada del Centro Democrático que es la más grande del gobierno, con 47 congresistas, y lo único que quieren es que al gobierno le vaya bien, que al presidente Abelardo le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien al país. Trabajar de la mano; la unidad en estos momentos es supremamente importante para que verdaderamente Colombia retome el rumbo”, resaltó.

Por último, el representante a la Cámara, Jaime Arizabaleta, agradeció que la gestión de la posesión presidencial de De La Espriella se haya llevado a cabo en la ciudad de Cali, afirmando que la delincuencia en el país va a bajar bajo el mandato del presidente electo.

Jaime Arizabaleta Foto: Raúl Palacios / El País.

“Es un mensaje contundente contra las guerrillas que operan en este departamento, en Nariño y en el Cauca. Que sepan estos bandidos, que se esconden en las montañas, que a partir de este momento sabrán lo duro que muerde el tigre”, sostuvo.