Un gesto, mil mensajes: Javier Milei y Abelardo De La Espriella muestran pulgares arriba en su primer cara a cara presidencial

A pocas horas de que comience la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, presidentes y funcionarios invitados comienzan a hacer acto de presencia en la ciudad de Cali.
Uno de ellos es el presidente de Argentina, Javier Milei, quien compartió un breve momento con el próximo mandatario de Colombia, en donde ambos realizaron un gesto de pulgares arriba, expresando lo que serán unos años de cooperación entre ambos gobiernos.
Javier Milei, presidente argentino, y su saludo con Abelardo De La Espriella en el día de la posesión presidencial en Cali este 7 de agosto.— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026
Los detalles: https://t.co/aEUUrnmRzk pic.twitter.com/9uaa3xNyvU
Previo a la imagen compartida por la gobernación argentina, videos comenzaron a circular en redes sociales mostrando el primer encuentro entre ambos mandatarios.
Con una gran euforia, Javier Milei se dirigió a De La Espriella con demasiada emoción, exclamando las palabras “Viva la libertad, carajo”.
Abelardo recibió el mensaje con demasiado gusto, para posteriormente seguir con un abrazo, repetir las mismas palabras y presentar a la próxima primera dama del país, Ana Lucia Pineda.
Emotivo saludo entre Javier Milei, presidente de Argentina, y Abelardo De La Espriella: "Viva la libertad, carajo". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8HxC6AutLx— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026
Luego del encuentro, el mandatario argentino comenzó a dirigirse al acto de la Universidad de Cali para recibir el título Doctor honoris causa en Administración, otorgado por la Universidad Santiago de Cali.
Así ha sido la llegada al acto de la Universidad de Cali donde han hecho doctor honoris causa a @JMilei. Impresionante ser testigo de esto. pic.twitter.com/CrXlqH9YAE— Javier Negre (@javiernegre10) August 7, 2026
Allí, videos mostraron cómo las personas presentes se levantaron de sus sillas para aplaudir la llegada de Milei, lo que derivó en una reacción alegre por parte del mandatario argentino.
La ceremonia se realizó en el recinto de la Cámara de Comercio de Cali, esto tras las medidas de seguridad que fueron implementadas en la ciudad para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió el título de doctor 'honoris causa' en Administración de la Universidad Santiago de Cali, en el marco de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6BbjI5KrXW— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026
El apoyo de Milei a De La Espriella
El presidente Javier Milei llegó a la capital del Valle del Cauca este pasado jueves 6 de agosto, siendo uno de los referentes de la derecha que ha apoyado en reiteradas ocasiones la llegada de Abelardo a la Casa de Nariño.
Dentro del marco de las elecciones presidenciales de Colombia, el mandatario argentino celebró las victorias que tuvo De La Espriella tanto en primera como en segunda vuelta.
En redes sociales afirmó que Milei tendrá grandes colaboraciones con el gobierno entrante, en donde se tratarán temas de libertad económica, seguridad, comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.